Was macht die DATEV.cz?

Datev.cz unterstützt die Wirtschaftsprüfer und Steuerberater mit professioneller Software und Dienstleistungen nicht nur in der Tschechischen Republik, sondern auch in der Slowakei. Außerdem bietet DATEV.cz den DATEV Converter an. Er ermöglicht eine problemlose Übernahme aller Finanzbuchführungsdaten zwischen den Buchführungssystemen von verschiedenen Ländern.

Seit wann gibt es die DATEV.cz?

Nach Vereinbarung der Vertreter der DATEV eG und der Steuerberaterkammer der Tschechischen Republik im Jahr 2000 wurde ein Jahr später die Gesellschaft DATEV.cz s.r.o. gegründet.

Wo hat die DATEV.cz Ihren Sitz?

Der Sitz der Gesellschaft ist in Brno (Brünn) – in der Stadt mit den meisten IT-Experten und IT-Unternehmen aus der gesamten Tschechischen Republik.