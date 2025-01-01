„Die Mission von DATEV.cz ist die Unterstützung der deutschen Kunden im Bereich des internationalen Controllings und Reportings sowie die Betreuung von tschechischen und slowakischen Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und deren Mandanten durch Software und Services.“
Robert Pospíchal, Geschäftsführer
Was macht die DATEV.cz?
Datev.cz unterstützt die Wirtschaftsprüfer und Steuerberater mit professioneller Software und Dienstleistungen nicht nur in der Tschechischen Republik, sondern auch in der Slowakei. Außerdem bietet DATEV.cz den DATEV Converter an. Er ermöglicht eine problemlose Übernahme aller Finanzbuchführungsdaten zwischen den Buchführungssystemen von verschiedenen Ländern.
Seit wann gibt es die DATEV.cz?
Nach Vereinbarung der Vertreter der DATEV eG und der Steuerberaterkammer der Tschechischen Republik im Jahr 2000 wurde ein Jahr später die Gesellschaft DATEV.cz s.r.o. gegründet.
Wo hat die DATEV.cz Ihren Sitz?
Der Sitz der Gesellschaft ist in Brno (Brünn) – in der Stadt mit den meisten IT-Experten und IT-Unternehmen aus der gesamten Tschechischen Republik.
Das tschechische Produktangebot
Aufeinander abgestimmte Produkte bieten eine ganzheitliche Softwarelösung für Steuerberater- und Wirtschaftsprüferkanzleien und deren Mandanten. Von der Buchführung mit MONEY S5 - DATEV über den Jahresabschluss mit DATEV - BALANCE bis zur Abschlussprüfung mit DATEV - AUDIT. Über eine Schnittstelle ist ein Datenimport in das deutsche Programm Kanzlei-Rechnungswesen und dadurch eine Bearbeitung in weiteren DATEV-Programmen möglich.
Software
- Money S5 - DATEV: Finanzbuchführung Anlagebuchführung, Rechnungsschreibung, Jahresabschluss für Steuerberater- und Wirtschaftsprüferkanzleien
- DATEV - BALANCE Prüfung und Erstellung der Jahresabschlüsse
- TaxEdit Steuerdeklaration
- DATEV - AUDIT comfort Professionelle Software zur Abschlussprüfung
- TARGET Personalwirtschaft
- DATEV Converter
Dienstleistungen
- Beratung
- Schulung
- Service
Publikationen
- jährlich erscheinend: tschechische Tabellen und Informationen ("Tabulkyainformace pro daneapodnikani")
- Lexika für die Steuerberatung: Deutsch-Tschechisch, Tschechisch-Deutsch
Cígler
Seit einigen Jahren besteht eine Kooperation zwischen DATEV und CíGLER Software. Die Firma CíGLER Software wurde 1990 in Brünn gegründet. Die CíGLER SOFTWARE AG und ihre Tochtergesellschaften in Tschechien und in der Slowakei beschäftigen derzeit über 100 Stammmitarbeiter. Des Weiteren arbeitet sie mit einer Reihe von externen Mitarbeitern (Steuer- und Rechnungsberater, Wirtschaftsprüfer, Programmierer, Analytiker etc.) zusammen. CíGLER SOFTWARE bedient über 40.000 Installationen. Das tschechische Softwarehaus ist Marktführer im Bereich Finanzbuchführung. Zusammen mit DATEV wurde speziell für Steuerberater ein Paket MONEY S5 - DATEV mit mehrsprachiger Oberfläche geschnürt.