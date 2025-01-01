Sie sind Steuerberater und möchten Ihren Mandanten auch auf dem tschechischen Markt unterstützten?
Wir empfehlen Ihnen, mit einem kompetenten Kollegen vor Ort, der die DATEV Lösungen einsetzt, Kontakt aufzunehmen. Gerne sind wir auch persönlich bei der Suche nach einer Kanzlei behilflich. Wenn Sie eine Software für Ihren Mandanten oder Kooperationspartner in Tschechien suchen, empfehlen wir Ihnen das Angebot der DATEV.cz. Hier verfügen wir über sehr gute tschechische Rechnungswesen- und Lohnlösungen. Bitte wenden Sie sich direkt an die Kollegen in Brünn. Sie werden Sie gern beraten, natürlich auch in Deutsch oder Englisch.
Sie sind Steuerberater und suchen einen Kooperationspartner in Tschechien?
Wir werden Ihnen bei der Suche nach einem kompetenten Partner, der die tschechischen DATEV Lösungen einsetzt, gerne behilflich sein. Auskünfte erteilt auch die Tschechische Steuerberaterkammer KDP CR, Kontakt unter www.kdpcr.cz.
Sie suchen Informationen über das Land und Investitionsmöglichkeiten bzw. -gegebenheiten in Tschechien?
Gern teilen wir mit Ihnen unsere Erfahrungen als ein Unternehmen, das bereits in Tschechien tätig ist. Unterstützung erhalten Sie zudem bei Ihrer IHK bzw. der AHK in Tschechien.
Sie suchen eine tschechische Finanzbuchhaltung in deutscher Sprache?
Die Finanzbuchhaltungssoftware DATEV Money S5 bietet deutsche und tschechische Menüführung und verarbeitet tschechische Belege nach den tschechischen Rechnungslegungsvorschriften. Informationen bezüglich individueller Anpassungen sowie zur Unterstützung weiterer Sprachen kann Ihnen DATEV.cz geben.
Sie sind Mandant und suchen Unterstützung in Tschechien?
Bei Ihren Anforderungen vor Ort kann Sie Ihr Steuerberater unterstützen, mit der DATEV hat er einen starken Partner in Tschechien.
Sie möchten Ihre deutsche DATEV-Software auch in Tschechien einsetzen?
Für die Abwicklung tschechischer Sachverhalte empfehlen wir Ihnen das Angebot der DATEV.cz. Die deutsche DATEV-Software ist für einen Einsatz nach tschechischen Gesetzen nicht vorbereitet. Bitte beachten Sie die Erläuterungen in der Informations-Datenbank zum Thema Einsatz von DATEV-Software im Ausland ist eventuell genehmigungspflichtig (Dok.-Nr. 0908410).
Sie möchten tschechische Buchungsdaten in Deutschland weiterbearbeiten?
Unsere Erfahrungen zeigen, dass es den meisten Mandanten genügt, monatliche bzw. jährliche Auswertungen zu bekommen. Die Aufbereitung und Ausgabe der Buchungsdaten nach deutschem HGB ist mit der tschechischen DATEV-Software möglich. Jedoch machen es die unterschiedlichen gesetzlichen Vorschriften in den Ländern nicht möglich, eine Standardübernahme fest in das Produktangebot zu integrieren.