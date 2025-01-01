„In Einklang mit dem Ziel und der Geschichte der DATEV eG ist die Mission der DATEV KOINOS, italienische Steuerberater mit hochqualitativer und verlässlicher Software und Services zu unterstützen.“
Gaspare Luppino, Geschäftsführer
Was macht DATEV in Italien?
DATEV stellt in Italien Software und Servicedienstleistungen für italienische Steuerberater und deren Kunden bereit.
DATEV in Italien besteht aus zwei Bereichen. Welche sind das?
Zum einen aus DATEV.it. Dieses Unternehmen hat das Ziel, Software zu entwickeln, zu warten und die Kunden zu unterstützen. Die DATEV KOINOS hat das Ziel, italienischsprachige Business-Selling-Software und -Lösungen zu entwickeln und dabei mit italienischen Organisationen zusammenzuarbeiten.
Wo hat DATEV in Italien ihren Sitz?
Die insgesamt mehr als 100 DATEV-Mitarbeiter in Italien sind verteilt auf die Standorte Mailand, Assago und Salerno.
Das italienische Produktportfolio
Aufeinander abgestimmte Produkte bieten eine ganzheitliche Softwarelösung für Steuerberater- und Wirtschaftsprüferkanzleien und deren Mandanten - von der Buchführung und Jahresabschlüssen mit DATEV KOINOS Suite über Dokumentenmanagement mit DATEV KOINOS Documenti bis zu Gehaltsabrechnungen mit DATEV KOINOS Paghe. Über eine Schnittstelle ist ein Datenimport in das deutsche Programm DATEV Kanzlei-Rechnungswesen und dadurch eine Bearbeitung in weiteren DATEV-Programmen möglich.
- DATEV KOINOS Suite, ein Software-Set für Buchhalter und Steuerberater: Buchhaltung, Jahresabschlusserstellung, Steuererklärung, Steuerschätzung, elektronischer Datentransfer, etc.
- DATEV KOINOS Documenti: Dokumentenmanagement und gesetzliche Aufbewahrung
- DATEV KOINOS Antiriciclaggio: Geldwäschebekämpfung
- DATEV KOINOS Paghe: Gehaltsabrechnungen
- DATEV KOINOS Azienda, ein Software-Set für klein- und mittelständische Unternehmen: Buchhaltung, Vertriebsmanagement, Rechnungs- und Inventarmanagement
- DATEV KOINOS Audit: Audit-Management