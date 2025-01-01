Was macht DATEV in Italien?

DATEV stellt in Italien Software und Servicedienstleistungen für italienische Steuerberater und deren Kunden bereit.

DATEV in Italien besteht aus zwei Bereichen. Welche sind das?

Zum einen aus DATEV.it. Dieses Unternehmen hat das Ziel, Software zu entwickeln, zu warten und die Kunden zu unterstützen. Die DATEV KOINOS hat das Ziel, italienischsprachige Business-Selling-Software und -Lösungen zu entwickeln und dabei mit italienischen Organisationen zusammenzuarbeiten.

Wo hat DATEV in Italien ihren Sitz?

Die insgesamt mehr als 100 DATEV-Mitarbeiter in Italien sind verteilt auf die Standorte Mailand, Assago und Salerno.