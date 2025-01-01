Sie sind Steuerberater und möchten Ihren Mandanten auch auf dem italienischen Markt unterstützen?
Wir empfehlen Ihnen, mit einem kompetenten Kollegen vor Ort, der die DATEV-Lösungen einsetzt, Kontakt aufzunehmen. Gerne sind wir auch persönlich bei der Suche nach einer Kanzlei behilflich.
Wenn Sie eine Software für Ihren Mandanten oder Kooperationspartner in Italien suchen, empfehlen wir Ihnen das Angebot der DATEV KOINOS. Hier verfügen wir über sehr gute italienische Rechnungswesen- und Lohnlösungen. Bitte wenden Sie sich direkt an die Kollegen in Mailand. Sie werden Sie gern beraten, natürlich auch in Englisch. Zur Vorabinformation steht Ihnen der Produktprospekt der DATEV KOINOS in Deutsch kostenlos zur Verfügung.
Sie sind Steuerberater und suchen einen Kooperationspartner in Italien?
Wir sind Ihnen bei der Suche nach einem kompetenten Partner, der die italienischen DATEV-Lösungen einsetzt, gerne behilflich.
Sie suchen Informationen über das Land und Investitionsmöglichkeiten bzw. -gegebenheiten in Italien?
Gern teilen wir mit Ihnen unsere Erfahrungen als ein Unternehmen, das bereits in Italien tätig ist. Unterstützung erhalten Sie zudem bei Ihrer IHK bzw. der AHK in Italien.
Sie suchen eine italienische Finanzbuchhaltung in deutscher Sprache?
Informationen bezüglich individueller Anpassungen sowie zur Unterstützung weiterer Sprachen kann Ihnen DATEV KOINOS geben.
Sie sind Mandant und suchen Unterstützung in Italien?
Bei Ihren Anforderungen vor Ort kann Sie Ihr Steuerberater unterstützen, mit der DATEV hat er einen starken Partner in Italien.
Sie möchten Ihre deutsche DATEV-Software auch in Italien einsetzen?
Für die Abwicklung italienischer Sachverhalte empfehlen wir Ihnen das Angebot der DATEV KOINOS. Die deutsche DATEV-Software ist für einen Einsatz nach italienischen Gesetzen nicht vorbereitet.
Bitte beachten Sie die Erläuterungen in der Informations-Datenbank zum Thema Einsatz von DATEV-Software im Ausland ist eventuell genehmigungspflichtig (Dok.-Nr. 0908410).
Sie möchten italienische Buchungsdaten in Deutschland weiterbearbeiten?
Unsere Erfahrungen zeigen, dass es den meisten Mandanten genügt, monatliche bzw. jährliche Auswertungen zu bekommen. Die Aufbereitung und Ausgabe der Buchungsdaten nach deutschem HGB ist mit der italienischen DATEV-Software möglich. Jedoch machen es die unterschiedlichen gesetzlichen Vorschriften in den Ländern nicht möglich, eine Standardübernahme fest in das Produktangebot zu integrieren.