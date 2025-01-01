Wir empfehlen Ihnen, mit einem kompetenten Kollegen vor Ort, der die DATEV-Lösungen einsetzt, Kontakt aufzunehmen. Gerne sind wir auch persönlich bei der Suche nach einer Kanzlei behilflich.

Wenn Sie eine Software für Ihren Mandanten oder Kooperationspartner in Italien suchen, empfehlen wir Ihnen das Angebot der DATEV KOINOS. Hier verfügen wir über sehr gute italienische Rechnungswesen- und Lohnlösungen. Bitte wenden Sie sich direkt an die Kollegen in Mailand. Sie werden Sie gern beraten, natürlich auch in Englisch. Zur Vorabinformation steht Ihnen der Produktprospekt der DATEV KOINOS in Deutsch kostenlos zur Verfügung.