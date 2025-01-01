Die Idee zur Gründung der Firma Tochigiken-Keisan-Center (TKC), entstand bei Takeshi Iizuka Anfang September 1962 beim 8. internationalen Kongress der Wirtschaftsprüfer in New York. Zu dieser Zeit begannen über 7.000 amerikanische Banken, einen Finanzbuchführungsservice mittels Computer anzubieten - was verheerende Auswirkungen auf das Arbeitsfeld der praktizierenden Wirtschaftsprüfer hatte. Es war zu befürchten, dass sich diese Entwicklung in Amerika auch auf Japan auswirkt. In Japan musste vermieden werden, dass Wirtschaftsprüfer und Steuerberater künftig ihre Mandanten an Banken verlieren. So stand für Takeshi Iizuka fest, für Kanzleien ein eigenes Rechenzentrum zu errichten. Damals bestand bei japanischen Wirtschaftsprüfern kaum Berufsethik und die gesetzlichen Bedingungen für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater waren dürftig. Nach vielen Schwierigkeiten gelang es Takeshi Izuka, Strategien zur Sicherung des Arbeitsbereiches der steuerlichen Berater zu entwickeln. Seine Bemühungen setzten sich in der Branche der praktizierenden Steuerberater und deren Steuerberatungskanzleien durch.

Nach der Gründung der Tochigiken-Keisan-Center AG am 22. Oktober 1966 in Utsunomiya entstanden TKC-Rechenzentren in Tokio, Osaka und Okayama.

Die Grundidee des Unternehmens TKC "Wahrung der Aufgaben und der beruflichen Stellung der Steuerberater sowie Vorbereitung auf zukünftige Anforderungen" ist bis heute unverändert erhalten geblieben.

Nach wie vor wird die Philosophie "Dir hilft, was dem Anderen nutzt" als wegweisendes strategisches Unternehmensprinzip beibehalten. Die elektronische Datenverarbeitung wird für die Steuerberater stets unter den quantitativen und qualitativen Änderungen in der Geschäftswelt des Rechnungswesens genutzt und dabei die Modifikationen des Steuerrechts und des Steuerberatungsgesetzes berücksichtigt.