Was macht die DATEV.at?

Die DATEV.at GmbH vertreibt DATEV-Software an Steuerberater, Wirtschaftsprüfer sowie deren Klienten in Verbindung mit umfangreichen Schulungs- sowie Beratungsleistungen. Der Fokus liegt dabei auf 'Digimatisierung' – der digitalen und automatisierten Arbeitsweise im Rechnungswesen und Kanzleimanagement sowie der Zertifizierung von DATEV Steuerberatern mit dem DATEV Gütesiegel.

Warum liegt ein Schwerpunkt auf Digimatisierung?

Die DATEV.at ist davon überzeugt, dass die Änderungen der Steuerberatungsbranche durch die digitale Transformation durch eine veränderte – sprich digimatisierte – Arbeitsweise vielfältige Vorteile für die Branche bringen können: Wettbewerbsvorteile, Umsatzgenerierung durch Zusatzleistungen, Kosteneffizienz.

Seit wann gibt es die DATEV.at?

Die DATEV.at GmbH mit Sitz in Wien ist seit 2001 für den österreichischen Steuerberatungsmarkt und deren Klienten im Einsatz. 2003 folgte die Eröffnung eines Vertriebsbüros in Linz. In der Digimatisierung von Kanzleien haben wir mittlerweile über zehnjährige Erfahrung und sind Vorreiter am Markt.