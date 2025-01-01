Wir empfehlen Ihnen, mit einem kompetenten Kollegen vor Ort, der die DATEV Lösungen einsetzt, Kontakt aufzunehmen. Gerne sind wir auch persönlich bei der Suche nach einer Kanzlei behilflich. Wenn Sie eine Software für Ihren Mandanten oder Kooperationspartner in Österreich suchen, empfehlen wir Ihnen das Angebot der DATEV.at. Hier verfügen wir über sehr gute tschechische Rechnungswesen- und Lohnlösungen. Bitte wenden Sie sich direkt an die Kollegen in Wien. Sie werden Sie gern beraten. Zur Vorabinformation steht Ihnen der Produktprospekt der DATEV.at in Deutsch kostenlos zur Verfügung.