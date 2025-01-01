Adresse

Fürther Straße 111

90429 Nürnberg

Wegbeschreibung

Bitte wählen Sie die rechte Einfahrt zum Parkhaus (nicht die linke Einfahrt zur Tiefgarage). An der Schranke nehmen Sie bitte Kontakt zu unserem Empfang auf. Hier erhalten Sie Anweisungen, welches Parkdeck befahren werden soll.Verlassen Sie das Parkhaus bitte in Richtung Dr.-Heinz-Sebiger-Straße (Ein- und Ausfahrt).

Weiter zu DATEV I:

Gehen Sie links in Richtung Fürther Straße. An der Fürther Straße gehen Sie bitte rechts und biegen anschließend rechts in die Paumgartnerstraße ein. Hier gelangen Sie zu unserem Haupteingang und zu unserem Empfang.

Weiter zum IT-Campus:

An der Fürther Straße gehen Sie bitte links. Wenn Sie am Gebäude entlang gehen gelangen Sie zu unserem Haupteingang und zu unserem Empfang.Bitte denken Sie daran, Ihren Personalausweis mitzubringen. Dieser kann für die Registrierung nötig sein.

Eine Übersicht der Adressen unserer DATEV-Standorte mit Routenplaner finden Sie auf unseren Standort-Seiten.