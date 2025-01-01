1. Datenschutz in der Kanzlei und persönliche Entwicklung für Auszubildende
Datenschutz steht an erster Stelle. Daher sollten Ihre neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestens mit dem korrekten Umgang von eigenen und fremden Daten vertraut sein. Mit dem Lernvideo lernen Ihre Kanzleistarter die Bedeutung des Datenschutzes kennen. Sie wissen, worauf Sie beruflich und persönlich achten sollten und wie sie sich datenschutzkonform verhalten.
Jetzt buchen:
Telefontraining für Azubis: Erste Telefonate erfolgreich meistern (Einsteiger)
Telefontraining für Azubis: Anspruchsvolle Gespräche souverän führen (Fortgeschrittene)
Lernen leicht gemacht - Praktische und clevere Lernstrategien für Azubis
2. Umgang mit dem DATEV Arbeitsplatz
Verschaffen Sie sich einen Überblick über wesentliche Bestandteile des DATEV Arbeitsplatzes für eine schnelle Informationsbeschaffung. Sie erlernen das Erfassen von Stammdaten für Mandantinnen und Mandanten anhand praktischer Übungen.
Jetzt den Kanzleialltag näher kennenlernen:
- Zentrale Stammdatenpflege mit den DATEV-Programmen
- DATEV Arbeitsplatz – meine Kanzlei auf einen Blick
3. Arbeiten mit DATEV Eigenorganisation
Werden Sie fit für das Arbeiten mit der DATEV-Software zur Kanzleiorganisation. Darüber hinaus lernen Sie die Rechnungsschreibung, Schriftgut zu erstellen, Vorlagen zu verwalten sowie das Erfassen und Bearbeiten von Post, Fristen und Bescheide.
4. Einstieg in die Finanzbuchführung
Die Finanzbuchführung ist ein grundlegendes Instrument der Unternehmenssteuerung. Umso wichtiger ist es, dass Ihre Kanzleistarter mit theoretischen Wissen bestens vertraut sind. Diese Seminare geben einen allgemeinen Überblick und relevante Informationen über gesetzliche Vorschriften sowie Ziele der Finanzbuchführung. Dazu Tipps aus der Praxis für die tägliche Arbeit.
5. Einkommensteuererklärung erfolgreich erstellen
Für die Einarbeitung in die Prozesse und Funktionen der elektronischen Steuererklärung wird hier das erforderliche Programmwissen vermittelt - dazu Hinweise zum effizienten Arbeiten mit den DATEV-Programmen.
6. Fit in den Rechnungswesen-Programmen
Um die theoretischen Kenntnisse von Schritt vier zum betrieblichen Rechnungswesen nun in der Praxis anzuwenden, geht es jetzt um die optimale Programmeinarbeitung in den Themen-Komplex Rechnungswesen. Ein perfekter Einstieg in die DATEV Rechnungswesen-Programme: Von der Buchführung mit Kanzlei-Rechnungswesen über die korrekte Anwendung der Anlagenbuchführung bis zum ersten Jahresabschluss und dem Bilanzieren in Kanzlei-Rechnungswesen. Hier wird das Programmwissen vertieft.
- Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
- DATEV Anlagenbuchführung – vom Inventar zum Anlagenspiegel
- Bilanzieren und Jahresabschluss: Grundlagen und Praxiswissen
- Bilanzieren mit Kanzlei-Rechnungswesen
7. Lohnabrechnung verstehen
Für die korrekte Lohn- und Gehaltsabrechnung sind solide Kenntnisse der fachlichen Grundlagen unerlässlich. In diesem Schritt lernen Sie das essentielle Fachwissen, um Lohn- und Gehaltsabrechnungen korrekt durchzuführen. Basiswissen für die Einarbeitung in die DATEV-Lohnprogramme.
Jetzt die Lohnabrechnungen verstehen lernen.
8. Lohnabrechnungen mit DATEV-Programmen erstellen
Starten Sie nun die Praxisphase der Lohn- und Gehaltsabrechnung mit den DATEV-Lohnprogrammen. Das Weiterbildungsangebot für die Programme DATEV LODAS und DATEV Lohn und Gehalt ist umfassend – wählen Sie je nachdem, welches Programm in Ihrer Kanzlei eingesetzt wird. Neben der Einführung in das Programm erlernen Sie weitere relevante Aufgaben der Lohn- und Gehaltsabrechnung – u. a. die Neuanlage von Unternehmen und Mitarbeitenden, Ein- und Austritte von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Erfassen von Fehlzeiten u. v. m.
Jetzt fit in den DATEV-Lohnprogrammen werden.