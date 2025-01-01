Starten Sie nun die Praxisphase der Lohn- und Gehaltsabrechnung mit den DATEV-Lohnprogrammen. Das Weiterbildungsangebot für die Programme DATEV LODAS und DATEV Lohn und Gehalt ist umfassend – wählen Sie je nachdem, welches Programm in Ihrer Kanzlei eingesetzt wird. Neben der Einführung in das Programm erlernen Sie weitere relevante Aufgaben der Lohn- und Gehaltsabrechnung – u. a. die Neuanlage von Unternehmen und Mitarbeitenden, Ein- und Austritte von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Erfassen von Fehlzeiten u. v. m.

Jetzt fit in den DATEV-Lohnprogrammen werden.