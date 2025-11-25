Art.-Nr. 77556 | Online-Seminar (Vortrag)​

Bilanzierung und Jahresabschluss: Grundlagen und Praxiswissen für Einsteiger

Praxisnahes, eintägiges Seminar für Einsteiger zu den Grundlagen des handelsrechtlichen Jahresabschlusses.
  • Handelsrechtliche Grundlagen anhand praktischer Beispiele
  • Besonderheiten der Jahresabschlüsse von Kapitalgesellschaften
  • Befähigung zur selbstständigen Durchführung von Abschlussarbeiten
Einmalig
370,00 €
Kurzinfo

Wissensgebiet Fachwissen
Methodik Online-Seminar (Vortrag)
Ziel Aufbau von Fachkompetenz
Dauer 1 Tag

Inhalte

Beschreibung

Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Steuerberatungskanzlei sowie an Quereinsteigende, die bereits laufende Buchführungen erstellt haben und sich jetzt Kenntnisse über Jahresabschlussarbeiten aneignen möchten.

In diesem eintägigen Seminar werden die Grundlagen des handelsrechtlichen Jahresabschlusses anhand zahlreicher Praxisbeispiele erläutert. Sie erhalten eine praktische Anleitung, welche Ansatz- und Bewertungsvorschriften in der Handelsbilanz zu beachten und welche Abschlussbuchungen vorzunehmen sind. Dabei gehen wir auch auf die wesentlichen Besonderheiten für Jahresabschlüsse einer Kapitalgesellschaft ein.

Mit diesem Wissen sind Sie in der Lage, wesentliche handelsrechtliche Abschlussarbeiten selbständig durchzuführen und Gestaltungsmöglichkeiten zu erkennen.

Dabei erhalten Sie auch Hinweise zum optimalen Einsatz der DATEV- Software.

Themen

  • Allgemeine Ansatz- und Bewertungsvorschriften

  • Ansatz und Bewertung des Anlage- und Umlaufvermögens

  • Bildung eines Rechnungsabgrenzungspostens

  • Bildung und Bewertung von Rückstellungen

  • Bewertung von Verbindlichkeiten (auch in fremder Währung)

  • Davon Vermerke in der Handelsbilanz

  • Erfordernis eines Anhangs

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
  • Für Quereinsteiger besonders geeignet
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Zusatzinformation

Seminarbegleitende Unterlagen

Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referentin

Portraitbild der referierenden Person Tanja Wahler

Tanja Wahler

Steuerberaterin

Termine

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
Online Event
Di, 25.11.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:

Hinweis

Preise

