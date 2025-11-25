Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Steuerberatungskanzlei sowie an Quereinsteigende, die bereits laufende Buchführungen erstellt haben und sich jetzt Kenntnisse über Jahresabschlussarbeiten aneignen möchten.

In diesem eintägigen Seminar werden die Grundlagen des handelsrechtlichen Jahresabschlusses anhand zahlreicher Praxisbeispiele erläutert. Sie erhalten eine praktische Anleitung, welche Ansatz- und Bewertungsvorschriften in der Handelsbilanz zu beachten und welche Abschlussbuchungen vorzunehmen sind. Dabei gehen wir auch auf die wesentlichen Besonderheiten für Jahresabschlüsse einer Kapitalgesellschaft ein.

Mit diesem Wissen sind Sie in der Lage, wesentliche handelsrechtliche Abschlussarbeiten selbständig durchzuführen und Gestaltungsmöglichkeiten zu erkennen.

Dabei erhalten Sie auch Hinweise zum optimalen Einsatz der DATEV- Software.