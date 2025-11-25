Bilanzierung und Jahresabschluss: Grundlagen und Praxiswissen für Einsteiger
- Handelsrechtliche Grundlagen anhand praktischer Beispiele
- Besonderheiten der Jahresabschlüsse von Kapitalgesellschaften
- Befähigung zur selbstständigen Durchführung von Abschlussarbeiten
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Steuerberatungskanzlei sowie an Quereinsteigende, die bereits laufende Buchführungen erstellt haben und sich jetzt Kenntnisse über Jahresabschlussarbeiten aneignen möchten.
In diesem eintägigen Seminar werden die Grundlagen des handelsrechtlichen Jahresabschlusses anhand zahlreicher Praxisbeispiele erläutert. Sie erhalten eine praktische Anleitung, welche Ansatz- und Bewertungsvorschriften in der Handelsbilanz zu beachten und welche Abschlussbuchungen vorzunehmen sind. Dabei gehen wir auch auf die wesentlichen Besonderheiten für Jahresabschlüsse einer Kapitalgesellschaft ein.
Mit diesem Wissen sind Sie in der Lage, wesentliche handelsrechtliche Abschlussarbeiten selbständig durchzuführen und Gestaltungsmöglichkeiten zu erkennen.
Dabei erhalten Sie auch Hinweise zum optimalen Einsatz der DATEV- Software.
Themen
-
Allgemeine Ansatz- und Bewertungsvorschriften
-
Ansatz und Bewertung des Anlage- und Umlaufvermögens
-
Bildung eines Rechnungsabgrenzungspostens
-
Bildung und Bewertung von Rückstellungen
-
Bewertung von Verbindlichkeiten (auch in fremder Währung)
-
Davon Vermerke in der Handelsbilanz
-
Erfordernis eines Anhangs
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
- Für Quereinsteiger besonders geeignet
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Zusatzinformation
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referentin
Tanja Wahler
Steuerberaterin
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.
Hinweis
Allgemeine Informationen Online-Seminar
Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.