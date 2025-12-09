Online-Übungen während des Seminars

Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme.

Seminarnutzen

Sie lernen die Erfassung von Stammdaten für Mandanten anhand von vielen praktischen Übungen und Beispielen kennen – ausgehend von der Neuanlage bis zur Bearbeitung bestehender Mandate.

Die Stammdaten sind die Datenbasis für die Arbeitsprozesse in einer Kanzlei. In diesem Seminar erfahren Sie, wie Sie Stammdaten effizient pflegen und wie Sie diese Daten im Kanzleialltag nutzen. Dabei lernen Sie die verschiedenen Kennzeichnungen von Adressen kennen, welche Mandantentypen es gibt und wie Sie Veränderungen im Mandatsleben so abbilden, dass diese Daten korrekt in die Steuererklärung oder Buchführung übernommen werden.

Wichtige Information:

Unser Online Seminar wird in 2 Teilen zu je 3 Stunden gehalten.

Bitte beachten Sie, dass die Module nicht einzeln buchbar sind.

Modul 1 von 9:00 bis 12:00 Uhr

Pause von 12:00 bis 13:00 Uhr

Modul 2 von 13:00 bis 16:00 Uhr