Art.-Nr. 73863 |
Präsenzseminar mit Übung
Art.-Nr. 78357 |
Online-Seminar mit Übung

Einstieg in die Zentrale Stammdatenpflege mit den DATEV-Programmen (Module 1-2)

Sicher im Umgang mit den Zentralen Stammdaten – von der Erfassung bis zur effizienten Pflege.
  • Grundkenntnisse zu den Zentralen Stammdaten
  • Voraussetzungen zum Austausch mit den DATEV-Programmen kennenlernen
  • Neuanlage, Änderungen von Mandanten-Stammdaten in Verbindung mit der Historienverwaltung
Einmalig
241,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Online-Seminar mit Übung
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 1 Tag

Inhalte

Beschreibung

Online-Übungen während des Seminars
Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme.

Seminarnutzen
Sie lernen die Erfassung von Stammdaten für Mandanten anhand von vielen praktischen Übungen und Beispielen kennen – ausgehend von der Neuanlage bis zur Bearbeitung bestehender Mandate.

Die Stammdaten sind die Datenbasis für die Arbeitsprozesse in einer Kanzlei. In diesem Seminar erfahren Sie, wie Sie Stammdaten effizient pflegen und wie Sie diese Daten im Kanzleialltag nutzen. Dabei lernen Sie die verschiedenen Kennzeichnungen von Adressen kennen, welche Mandantentypen es gibt und wie Sie Veränderungen im Mandatsleben so abbilden, dass diese Daten korrekt in die Steuererklärung oder Buchführung übernommen werden.

Wichtige Information:
Unser Online Seminar wird in 2 Teilen zu je 3 Stunden gehalten.

Bitte beachten Sie, dass die Module nicht einzeln buchbar sind.

Modul 1 von 9:00 bis 12:00 Uhr

Pause von 12:00 bis 13:00 Uhr

Modul 2 von 13:00 bis 16:00 Uhr

Themen

Themenblock Modul 1 von 9:00 bis 12:00 Uhr:

  • Neuanlage von Mandanten

  • Änderung von Stammdaten, z. B. bei Umzug

  • Stammdatenabgleich mit dem Programm Einkommensteuer

  • Organisationsformen der Stammdatenpflege

Themenblock Modul 2 von 13:00 bis 16:00 Uhr:

  • Adressatenkonzept und Vermeidung von Adressatsdubletten

  • Ehekontakt

  • Gesellschafter

Details

Teilnehmerkreis

  • Mitarbeiter*innen in Steuerkanzleien
  • Neuanwender*innen vom DATEV Arbeitsplatz
  • Für Auszubildende und Berufseinsteigende besonders geeignet
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Zusatzinformation

Digitale Seminarunterlage

Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.

Referierende

Portraitbild der referierenden Person der DATEV eG

Mitarbeiter/-in der DATEV eG

Termine

Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
Online Event
Di, 09.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 13.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Do, 15.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 20.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Do, 29.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Do, 19.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Do, 26.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 17.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mi, 08.04.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mi, 29.04.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mi, 20.05.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 02.06.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 09.06.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Do, 09.07.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mi, 23.09.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Do, 01.10.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 13.10.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mi, 11.11.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Do, 26.11.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 08.12.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:

Hinweis

Allgemeine Informationen Online-Seminar

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

