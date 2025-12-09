Einstieg in die Zentrale Stammdatenpflege mit den DATEV-Programmen (Module 1-2)
- Grundkenntnisse zu den Zentralen Stammdaten
- Voraussetzungen zum Austausch mit den DATEV-Programmen kennenlernen
- Neuanlage, Änderungen von Mandanten-Stammdaten in Verbindung mit der Historienverwaltung
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Online-Übungen während des Seminars
Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme.
Seminarnutzen
Sie lernen die Erfassung von Stammdaten für Mandanten anhand von vielen praktischen Übungen und Beispielen kennen – ausgehend von der Neuanlage bis zur Bearbeitung bestehender Mandate.
Die Stammdaten sind die Datenbasis für die Arbeitsprozesse in einer Kanzlei. In diesem Seminar erfahren Sie, wie Sie Stammdaten effizient pflegen und wie Sie diese Daten im Kanzleialltag nutzen. Dabei lernen Sie die verschiedenen Kennzeichnungen von Adressen kennen, welche Mandantentypen es gibt und wie Sie Veränderungen im Mandatsleben so abbilden, dass diese Daten korrekt in die Steuererklärung oder Buchführung übernommen werden.
Wichtige Information:
Unser Online Seminar wird in 2 Teilen zu je 3 Stunden gehalten.
Bitte beachten Sie, dass die Module nicht einzeln buchbar sind.
Modul 1 von 9:00 bis 12:00 Uhr
Pause von 12:00 bis 13:00 Uhr
Modul 2 von 13:00 bis 16:00 Uhr
Themen
Themenblock Modul 1 von 9:00 bis 12:00 Uhr:
-
Neuanlage von Mandanten
-
Änderung von Stammdaten, z. B. bei Umzug
-
Stammdatenabgleich mit dem Programm Einkommensteuer
-
Organisationsformen der Stammdatenpflege
Themenblock Modul 2 von 13:00 bis 16:00 Uhr:
-
Adressatenkonzept und Vermeidung von Adressatsdubletten
-
Ehekontakt
-
Gesellschafter
Details
Teilnehmerkreis
- Mitarbeiter*innen in Steuerkanzleien
- Neuanwender*innen vom DATEV Arbeitsplatz
- Für Auszubildende und Berufseinsteigende besonders geeignet
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Zusatzinformation
Digitale Seminarunterlage
Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.
Referierende
Mitarbeiter/-in der DATEV eG
Termine
Hinweis
Weitere Informationen
Weiterbildungsbescheinigung
