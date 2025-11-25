Art.-Nr. 73863 |
Präsenzseminar mit Übung
Einstieg in die Zentrale Stammdatenpflege mit den DATEV-Programmen

Sicher im Umgang mit den Zentralen Stammdaten – von der Erfassung bis zur effizienten Pflege.
  • Grundkenntnisse zu den Zentralen Stammdaten
  • Voraussetzungen zum Austausch mit den DATEV-Programmen kennenlernen
  • Neuanlage, Änderungen von Mandanten-Stammdaten in Verbindung mit der Historienverwaltung
Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Präsenzseminar mit Übung
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 1 Tag

Sie lernen die Erfassung von Stammdaten für Mandanten anhand von vielen praktischen Übungen und Beispielen kennen – ausgehend von der Neuanlage bis zur Bearbeitung bestehender Mandate.

Die Stammdaten sind die Datenbasis für die Arbeitsprozesse in einer Kanzlei. In diesem Seminar erfahren Sie, wie Sie Stammdaten effizient pflegen und wie Sie diese Daten im Kanzleialltag nutzen. Dabei lernen Sie die verschiedenen Kennzeichnungen von Adressen kennen, welche Mandantentypen es gibt und wie Sie Veränderungen im Mandatsleben so abbilden, dass diese Daten korrekt in die Steuererklärung oder Buchführung übernommen werden.

Themen

  • Neuanlage von Mandanten

  • Adressatenkonzept und Vermeidung von Adressatsdubletten

  • Ehekontakt

  • Änderung von Stammdaten, z. B. bei Umzug

  • Umfirmierung eines Mandats aufgrund eines Rechtsformwechsels

  • Organisationsformen der Stammdatenpflege

Teilnehmerkreis

  • Kanzleimitarbeiter
  • Neuanwender der Zentralen Stammdatenpflege mit den DATEV-Programmen
  • Für Auszubildende und Berufseinsteiger besonders geeignet
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Wichtiger Hinweis

Die Seminarinhalte werden anhand von DATEV Eigenorganisation classic vermittelt.

Portraitbild der referierenden Person der DATEV eG

Mitarbeiter/-in der DATEV eG

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
68163 Mannheim Glücksteinallee 69
Di, 25.11.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
79106 Freiburg Wentzingerstraße 17
Do, 05.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
70563 Stuttgart Wankelstraße 14
Di, 24.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
20457 Hamburg Überseeallee 10
Do, 26.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

