Einstieg in die Zentrale Stammdatenpflege mit den DATEV-Programmen
- Grundkenntnisse zu den Zentralen Stammdaten
- Voraussetzungen zum Austausch mit den DATEV-Programmen kennenlernen
- Neuanlage, Änderungen von Mandanten-Stammdaten in Verbindung mit der Historienverwaltung
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Sie lernen die Erfassung von Stammdaten für Mandanten anhand von vielen praktischen Übungen und Beispielen kennen – ausgehend von der Neuanlage bis zur Bearbeitung bestehender Mandate.
Die Stammdaten sind die Datenbasis für die Arbeitsprozesse in einer Kanzlei. In diesem Seminar erfahren Sie, wie Sie Stammdaten effizient pflegen und wie Sie diese Daten im Kanzleialltag nutzen. Dabei lernen Sie die verschiedenen Kennzeichnungen von Adressen kennen, welche Mandantentypen es gibt und wie Sie Veränderungen im Mandatsleben so abbilden, dass diese Daten korrekt in die Steuererklärung oder Buchführung übernommen werden.
Themen
-
Neuanlage von Mandanten
-
Adressatenkonzept und Vermeidung von Adressatsdubletten
-
Ehekontakt
-
Änderung von Stammdaten, z. B. bei Umzug
-
Umfirmierung eines Mandats aufgrund eines Rechtsformwechsels
-
Organisationsformen der Stammdatenpflege
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleimitarbeiter
- Neuanwender der Zentralen Stammdatenpflege mit den DATEV-Programmen
- Für Auszubildende und Berufseinsteiger besonders geeignet
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Wichtiger Hinweis
Die Seminarinhalte werden anhand von DATEV Eigenorganisation classic vermittelt.
Referierende
Mitarbeiter/-in der DATEV eG
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.