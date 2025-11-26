Art.-Nr. 70621 |
DATEV Schriftguterstellung und Vorlagenverwaltung für Neuanwender

Anhand von Praxisbeispielen Dokumente anlegen und Vorlagen bearbeiten.
  • Erstellen von Einzel- und Serienbriefen
  • Vorlagen bearbeiten, kopieren und neu erstellen
  • Übungen zur Schriftguterstellung und Vorlagenverwaltung
Einmalig
267,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Termin buchen

Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Präsenzseminar mit Übung
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 1 Tag

Inhalte

Beschreibung

Nach dem Seminar können Sie Einzel- und Serienbriefe sowie neue Dokumente und Vorlagen anlegen und bearbeiten. Sie kennen die Möglichkeit, in der Dokumententenablage Ihre Dokumente revisionssicher abzulegen.

Sie lernen, wie Sie im DATEV Arbeitsplatz Einzel- und Seriendokumente (Serienbriefe und E-Mails) anlegen und Ihre kanzleiindividuellen Vorlagen in den DATEV Arbeitsplatz importieren und dort bearbeiten.

Themen

  • Erstellen von Einzelbriefen (Anlagen von Dokumenten)

  • Erstellen von Serienbriefen

    • Mit manueller Mandantenauswahl

    • Mit Hilfe von Stammdatenkriterien (z.B. Rundschreibenschlüssel)

  • Importieren von individuellen Kanzlei-Vorlagen

  • Erstellen, kopieren und bearbeiten von (Word-)Vorlagen

  • Bearbeiten von Bausteinen für Kanzlei-Briefköpfe

  • Revisionssichere Archivierung mit der Dokumentenablage

Details

Teilnehmerkreis

  • Anwender von DATEV Eigenorganisation in Steuerkanzleien
  • Für Auszubildende und Berufseinsteiger besonders geeignet
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Fachliche Voraussetzungen
Kenntnisse DATEV Arbeitsplatz, Zentrale Stammdaten sowie Grundwissen in Microsoft Word

Wichtiger Hinweis
Die Seminarinhalte werden anhand von DATEV Eigenorganisation classic vermittelt.

Termine

Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
68163 Mannheim Glücksteinallee 69
Mi, 26.11.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

