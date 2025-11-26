DATEV Schriftguterstellung und Vorlagenverwaltung für Neuanwender
- Erstellen von Einzel- und Serienbriefen
- Vorlagen bearbeiten, kopieren und neu erstellen
- Übungen zur Schriftguterstellung und Vorlagenverwaltung
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Nach dem Seminar können Sie Einzel- und Serienbriefe sowie neue Dokumente und Vorlagen anlegen und bearbeiten. Sie kennen die Möglichkeit, in der Dokumententenablage Ihre Dokumente revisionssicher abzulegen.
Sie lernen, wie Sie im DATEV Arbeitsplatz Einzel- und Seriendokumente (Serienbriefe und E-Mails) anlegen und Ihre kanzleiindividuellen Vorlagen in den DATEV Arbeitsplatz importieren und dort bearbeiten.
Themen
-
Erstellen von Einzelbriefen (Anlagen von Dokumenten)
-
Erstellen von Serienbriefen
-
Mit manueller Mandantenauswahl
-
Mit Hilfe von Stammdatenkriterien (z.B. Rundschreibenschlüssel)
-
-
Importieren von individuellen Kanzlei-Vorlagen
-
Erstellen, kopieren und bearbeiten von (Word-)Vorlagen
-
Bearbeiten von Bausteinen für Kanzlei-Briefköpfe
-
Revisionssichere Archivierung mit der Dokumentenablage
Details
Teilnehmerkreis
- Anwender von DATEV Eigenorganisation in Steuerkanzleien
- Für Auszubildende und Berufseinsteiger besonders geeignet
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Fachliche Voraussetzungen
Kenntnisse DATEV Arbeitsplatz, Zentrale Stammdaten sowie Grundwissen in Microsoft Word
Wichtiger Hinweis
Die Seminarinhalte werden anhand von DATEV Eigenorganisation classic vermittelt.
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.