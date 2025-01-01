Online-Übungen während des Seminars

Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme.

Seminarnutzen

Nach dem Seminar können Sie Einzel- und Serienbriefe sowie neue Dokumente und Vorlagen anlegen und bearbeiten. Sie kennen die Möglichkeit, in der Dokumententenablage Ihre Dokumente revisionssicher abzulegen.

Sie lernen, wie Sie im DATEV Arbeitsplatz Einzel- und Seriendokumente (Serienbriefe und E-Mails) anlegen und Ihre kanzleiindividuellen Vorlagen in den DATEV Arbeitsplatz importieren und dort bearbeiten.

Wichtige Information:

Unser Online-Seminar wird in 2 Teilen zu je 3 Stunden gehalten.

Bitte beachten Sie, dass die Module nicht einzeln buchbar sind.

Modul 1 von 9:00 bis 12:00 Uhr

Pause von 12:00 bis 13:00 Uhr

Modul 2 von 13:00 bis 16:00 Uhr