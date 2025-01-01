DATEV Schriftguterstellung und Vorlagenverwaltung für Neuanwender (Module 1-2)
- Erstellen von Einzel- und Serienbriefen
- Vorlagen bearbeiten, kopieren und neu erstellen
- Übungen zur Schriftguterstellung und Vorlagenverwaltung
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Online-Übungen während des Seminars
Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme.
Seminarnutzen
Nach dem Seminar können Sie Einzel- und Serienbriefe sowie neue Dokumente und Vorlagen anlegen und bearbeiten. Sie kennen die Möglichkeit, in der Dokumententenablage Ihre Dokumente revisionssicher abzulegen.
Sie lernen, wie Sie im DATEV Arbeitsplatz Einzel- und Seriendokumente (Serienbriefe und E-Mails) anlegen und Ihre kanzleiindividuellen Vorlagen in den DATEV Arbeitsplatz importieren und dort bearbeiten.
Wichtige Information:
Unser Online-Seminar wird in 2 Teilen zu je 3 Stunden gehalten.
Bitte beachten Sie, dass die Module nicht einzeln buchbar sind.
Modul 1 von 9:00 bis 12:00 Uhr
Pause von 12:00 bis 13:00 Uhr
Modul 2 von 13:00 bis 16:00 Uhr
Themen
-
Schnellinfo Dokumente und Funktionen
-
Erstellen von Einzelbriefen (Anlagen von Dokumenten)
-
Vorlagenlagenverwaltung allgemein
-
Erstellen einer neuen Word-Vorlage
-
Erstellen, kopieren und bearbeiten von weiteren Word-Vorlagen
-
Platzhalter einfügen
-
Bearbeiten von Bausteinen für Kanzlei-Briefköpfe
-
Erstellung von Serienbriefen und Serien-E-Mails
Details
Teilnehmerkreis
- Mitarbeiter*innen in Steuerkanzleien
- Neuanwender*innen vom DATEV Arbeitsplatz
- Für Auszubildende und Berufseinsteigende besonders geeignet
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Fachliche Voraussetzungen
Kenntnisse im Arbeiten mit dem DATEV Arbeitsplatz, Zentrale Stammdaten sowie Grundwissen in Microsoft Office
Zusatzinformation
Digitale Seminarunterlage
Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.
Referierende
Mitarbeiter/-in der DATEV eG
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.
Hinweis
Allgemeine Informationen Online-Seminar
Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.