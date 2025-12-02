DATEV Arbeitsplatz - meine Kanzlei auf einen Blick (Module 1-2)
- Mein individuell gestalteter Arbeitsplatz
- Suchen und Finden
- Effizientes Arbeiten
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Online-Übungen während des Seminars
Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme.
Seminarnutzen
Nach dem Seminarbesuch kennen Sie viele Möglichkeiten, um den Arbeitsplatz effektiv und effizient für sich zu nutzen.
Als Neuanwender möchten Sie Grundkenntnisse zum DATEV Arbeitsplatz aufbauen? Wir zeigen Ihnen die Arbeitsweisen und Techniken im Umgang mit Ihrem persönlichen DATEV Arbeitsplatz. Sie lernen, wie Sie schnell und komfortabel die Informationen ermitteln, die Sie benötigen. Zudem ermöglicht Ihnen eine prozessorientierte Arbeitsweise kurze Bearbeitungswege.
Das Seminar vermittelt Ihnen mithilfe vieler Übungen den sicheren Umgang mit dem DATEV Arbeitsplatz. Sie lernen, wie Sie den Arbeitsplatz individuell für Ihren Arbeitsbereich nutzen – unabhängig davon, ob Sie in der Kanzlei für die Bereiche Rechnungswesen, Personalwirtschaft, Steuern oder Kanzleimanagement zuständig sind.
Wichtige Information:
Unser Online-Seminar wird in 2 Teilen zu je 3 Stunden gehalten.
Bitte beachten Sie, dass die Module nicht einzeln buchbar sind.
Modul 1 von 9:00 bis 12:00 Uhr
Pause von 12:00 bis 13:00 Uhr
Modul 2 von 13:00 bis 16:00 Uhr
Themen
Themenblock Modul 1 von 9:00 bis 12:00 Uhr:
-
Aufbau und Logik des DATEV Arbeitsplatzes
-
Schnelle Suchtechniken
-
Individuelle Bildschirmgestaltung
-
Darstellung von verschiedenen Arbeitsweisen (Prozessen) mit dem DATEV
-
Arbeitsplatz
Themenblock Modul 2 von 13:00 bis 16:00 Uhr:
-
Gruppierfunktion
-
komfortable Filtermöglichkeiten
-
Listengestaltung
-
Erfassen von Aufgaben
-
Hilfen
Details
Teilnehmerkreis
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Steuerberatungskanzleien
- Neuanwenderinnen und Neuanwender des DATEV Arbeitsplatzes
- Für Auszubildende und Berufseinsteigende besonders geeignet
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Zusatzinformation
Digitale Seminarunterlage
Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.
Referierende
Mitarbeiter/-in der DATEV eG
Termine
Hinweis
Allgemeine Informationen Online-Seminar
Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.