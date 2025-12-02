Online-Übungen während des Seminars

Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme.

Seminarnutzen

Nach dem Seminarbesuch kennen Sie viele Möglichkeiten, um den Arbeitsplatz effektiv und effizient für sich zu nutzen.

Als Neuanwender möchten Sie Grundkenntnisse zum DATEV Arbeitsplatz aufbauen? Wir zeigen Ihnen die Arbeitsweisen und Techniken im Umgang mit Ihrem persönlichen DATEV Arbeitsplatz. Sie lernen, wie Sie schnell und komfortabel die Informationen ermitteln, die Sie benötigen. Zudem ermöglicht Ihnen eine prozessorientierte Arbeitsweise kurze Bearbeitungswege.

Das Seminar vermittelt Ihnen mithilfe vieler Übungen den sicheren Umgang mit dem DATEV Arbeitsplatz. Sie lernen, wie Sie den Arbeitsplatz individuell für Ihren Arbeitsbereich nutzen – unabhängig davon, ob Sie in der Kanzlei für die Bereiche Rechnungswesen, Personalwirtschaft, Steuern oder Kanzleimanagement zuständig sind.

Wichtige Information:

Unser Online-Seminar wird in 2 Teilen zu je 3 Stunden gehalten.

Bitte beachten Sie, dass die Module nicht einzeln buchbar sind.

Modul 1 von 9:00 bis 12:00 Uhr

Pause von 12:00 bis 13:00 Uhr

Modul 2 von 13:00 bis 16:00 Uhr