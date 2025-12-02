Art.-Nr. 78356 | Online-Seminar mit Übung

DATEV Arbeitsplatz - meine Kanzlei auf einen Blick (Module 1-2)

Verschaffen Sie sich einen Überblick über wesentliche Bestandteile des DATEV Arbeitsplatzes für eine schnelle und komfortable Informationsbeschaffung.
  • Mein individuell gestalteter Arbeitsplatz
  • Suchen und Finden
  • Effizientes Arbeiten
Einmalig
241,00 €
Termin buchen

Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Online-Seminar mit Übung
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 1 Tag

Inhalte

Beschreibung

Online-Übungen während des Seminars
Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme.

Seminarnutzen
Nach dem Seminarbesuch kennen Sie viele Möglichkeiten, um den Arbeitsplatz effektiv und effizient für sich zu nutzen.

Als Neuanwender möchten Sie Grundkenntnisse zum DATEV Arbeitsplatz aufbauen? Wir zeigen Ihnen die Arbeitsweisen und Techniken im Umgang mit Ihrem persönlichen DATEV Arbeitsplatz. Sie lernen, wie Sie schnell und komfortabel die Informationen ermitteln, die Sie benötigen. Zudem ermöglicht Ihnen eine prozessorientierte Arbeitsweise kurze Bearbeitungswege.

Das Seminar vermittelt Ihnen mithilfe vieler Übungen den sicheren Umgang mit dem DATEV Arbeitsplatz. Sie lernen, wie Sie den Arbeitsplatz individuell für Ihren Arbeitsbereich nutzen – unabhängig davon, ob Sie in der Kanzlei für die Bereiche Rechnungswesen, Personalwirtschaft, Steuern oder Kanzleimanagement zuständig sind.

Wichtige Information:
Unser Online-Seminar wird in 2 Teilen zu je 3 Stunden gehalten.

Bitte beachten Sie, dass die Module nicht einzeln buchbar sind.

Modul 1 von 9:00 bis 12:00 Uhr

Pause von 12:00 bis 13:00 Uhr

Modul 2 von 13:00 bis 16:00 Uhr

Themen

Themenblock Modul 1 von 9:00 bis 12:00 Uhr:

  • Aufbau und Logik des DATEV Arbeitsplatzes

  • Schnelle Suchtechniken

  • Individuelle Bildschirmgestaltung

  • Darstellung von verschiedenen Arbeitsweisen (Prozessen) mit dem DATEV

  • Arbeitsplatz

Themenblock Modul 2 von 13:00 bis 16:00 Uhr:

  • Gruppierfunktion

  • komfortable Filtermöglichkeiten

  • Listengestaltung

  • Erfassen von Aufgaben

  • Hilfen

Details

Teilnehmerkreis

  • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Steuerberatungskanzleien
  • Neuanwenderinnen und Neuanwender des DATEV Arbeitsplatzes
  • Für Auszubildende und Berufseinsteigende besonders geeignet
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Zusatzinformation

Digitale Seminarunterlage

Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.

Referierende

Portraitbild der referierenden Person der DATEV eG

Mitarbeiter/-in der DATEV eG

Termine

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
Online Event
Di, 02.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Do, 08.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:

Hinweis

Allgemeine Informationen Online-Seminar

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

