Präsenzseminar mit Übung
Online-Seminar mit Übung
Lernvideo (Vortrag)

DATEV Eigenorganisation compact/classic - Rechnungserstellung für Neuanwender

Erstellen Sie eine effiziente Leistungsabrechnung mit den DATEV-Lösungen.
  • Zeiterfassung
  • Übergabe von Gegenstandswerten
  • Rechnungen erstellen
Einmalig
267,00 €
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Präsenzseminar mit Übung
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 1 Tag

Inhalte

Beschreibung

Sie lernen die Programmteile "Leistungserfassung" und "Rechnungsschreibung" professionell einzusetzen und Verbindungen zu anderen DATEV-Programmen, wie z. B. Einkommensteuer classic/comfort, konsequent zu nutzen.

Nichts geht über eine perfekte Dokumentation Ihrer Kanzleileistungen sowie deren kostendeckende Abrechnung. In diesem Seminar erarbeiten Sie Lösungsansätze, wobei Ihre Erfahrungen, Ziele und Interessen in besonderem Maße eingebunden werden. Der Seminaraufbau ermöglicht Ihnen optimal den sofortigen Transfer der Arbeitsergebnisse in Ihre berufliche Praxis.

Themen

Anhand typischer Beispiele aus dem Kanzleialltag lernen Sie:

  • Ihre Zeiterfassung durchzuführen

  • Gegenstandswerte zu übergeben

  • Rechnungen zu erstellen

Sie erhalten einen Überblick über:

  • Auswertungen und Schnittstellen

  • Unterstützungsangebote zur individuellen Programmeinrichtung

Details

Teilnehmerkreis

  • Neuanwender von DATEV Eigenorganisation compact/classic in Steuerkanzleien

  • Neuanwender der Komponente Rechnungserstellung aus DATEV Eigenorganisation compact/classic

  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Fachliche Voraussetzungen

  • Kenntnisse in der Stammdatenverwaltung

  • Gute Kenntnisse in der StBVV

Wichtiger Hinweis

Die Seminarinhalte werden anhand von DATEV Eigenorganisation classic vermittelt.

Referierende

Portraitbild der referierenden Person der DATEV eG

Mitarbeiter/-in der DATEV eG

Termine

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
30159 Hannover Aegidientorplatz 2a
Do, 20.11.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
68163 Mannheim Glücksteinallee 69
Do, 27.11.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:

Preise

