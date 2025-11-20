Sie lernen die Programmteile "Leistungserfassung" und "Rechnungsschreibung" professionell einzusetzen und Verbindungen zu anderen DATEV-Programmen, wie z. B. Einkommensteuer classic/comfort, konsequent zu nutzen.

Nichts geht über eine perfekte Dokumentation Ihrer Kanzleileistungen sowie deren kostendeckende Abrechnung. In diesem Seminar erarbeiten Sie Lösungsansätze, wobei Ihre Erfahrungen, Ziele und Interessen in besonderem Maße eingebunden werden. Der Seminaraufbau ermöglicht Ihnen optimal den sofortigen Transfer der Arbeitsergebnisse in Ihre berufliche Praxis.