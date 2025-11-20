DATEV Eigenorganisation compact/classic - Rechnungserstellung für Neuanwender
- Zeiterfassung
- Übergabe von Gegenstandswerten
- Rechnungen erstellen
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Sie lernen die Programmteile "Leistungserfassung" und "Rechnungsschreibung" professionell einzusetzen und Verbindungen zu anderen DATEV-Programmen, wie z. B. Einkommensteuer classic/comfort, konsequent zu nutzen.
Nichts geht über eine perfekte Dokumentation Ihrer Kanzleileistungen sowie deren kostendeckende Abrechnung. In diesem Seminar erarbeiten Sie Lösungsansätze, wobei Ihre Erfahrungen, Ziele und Interessen in besonderem Maße eingebunden werden. Der Seminaraufbau ermöglicht Ihnen optimal den sofortigen Transfer der Arbeitsergebnisse in Ihre berufliche Praxis.
Themen
Anhand typischer Beispiele aus dem Kanzleialltag lernen Sie:
-
Ihre Zeiterfassung durchzuführen
-
Gegenstandswerte zu übergeben
-
Rechnungen zu erstellen
Sie erhalten einen Überblick über:
-
Auswertungen und Schnittstellen
-
Unterstützungsangebote zur individuellen Programmeinrichtung
Details
Teilnehmerkreis
-
Neuanwender von DATEV Eigenorganisation compact/classic in Steuerkanzleien
-
Neuanwender der Komponente Rechnungserstellung aus DATEV Eigenorganisation compact/classic
-
Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Fachliche Voraussetzungen
-
Kenntnisse in der Stammdatenverwaltung
-
Gute Kenntnisse in der StBVV
Wichtiger Hinweis
Die Seminarinhalte werden anhand von DATEV Eigenorganisation classic vermittelt.
Referierende
Mitarbeiter/-in der DATEV eG
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.