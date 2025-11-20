Wie lässt sich Lernen leichter, schneller und stressfreier gestalten? Dieses Seminar gibt Ihnen Antworten.

Lernen ist mehr als reines Auswendiglernen – wer versteht, wie das eigene Gehirn funktioniert, kann gezielter, effektiver und entspannter lernen. Viele Auszubildende kämpfen jedoch mit Konzentrationsproblemen, Prüfungsangst und fehlender Motivation.

In diesem Seminar lernen Auszubildende, wie das Gehirn Wissen speichert, warum Multitasking nicht funktioniert und mit welchen Techniken sich Lernstoff besser merken lässt. Die Teilnehmenden entwickeln eigene Lernstrategien, testen Methoden für besseres Erinnern und erstellen einen persönlichen Lernplan – für mehr Erfolg in Ausbildung und Prüfung.

Das Seminar ist auch geeignet für Dual Studierende.