Art.-Nr. 70670 | Online-Seminar (Workshop)

Lernen leicht gemacht - praktische und clevere Lernstrategien für Azubis

Mit der richtigen Technik effektiver und stressfreier lernen.
  • Verstehen, wie das Gedächtnis arbeitet und warum Multitasking nicht funktioniert
  • Strategien zur Überwindung von Prüfungsangst und Lernfrust
  • Effektive Lernmethoden anwenden und persönlichen Lernplan erstellen
Einmalig
277,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Termin buchen

Kurzinfo

Wissensgebiet Fachwissen
Methodik Online-Seminar (Workshop)
Ziel Aufbau von Fachkompetenz
Dauer 1 Tag

Hinweis

Für dieses Seminar benötigen Sie ein Mikrofon und eine Webcam, da es interaktive Einheiten geben wird.

Inhalte

Beschreibung

Wie lässt sich Lernen leichter, schneller und stressfreier gestalten? Dieses Seminar gibt Ihnen Antworten.

Lernen ist mehr als reines Auswendiglernen – wer versteht, wie das eigene Gehirn funktioniert, kann gezielter, effektiver und entspannter lernen. Viele Auszubildende kämpfen jedoch mit Konzentrationsproblemen, Prüfungsangst und fehlender Motivation.

In diesem Seminar lernen Auszubildende, wie das Gehirn Wissen speichert, warum Multitasking nicht funktioniert und mit welchen Techniken sich Lernstoff besser merken lässt. Die Teilnehmenden entwickeln eigene Lernstrategien, testen Methoden für besseres Erinnern und erstellen einen persönlichen Lernplan – für mehr Erfolg in Ausbildung und Prüfung.

Das Seminar ist auch geeignet für Dual Studierende.

Themen

  • Wie Lernen im Gehirn funktioniert

    • Was passiert im Gehirn beim Lernen?

    • Grundlagen der Informationsverarbeitung

    • Gedächtnisarten: Wie speichert das Gehirn Wissen?

    • Aufmerksamkeit und Fokus: Warum Multitasking nicht funktioniert

  • Lernstrategien entwickeln

    • Lustlosigkeit vs. Lernfluss: Warum unser Gehirn manchmal auf „stumm“ schaltet

    • Wie man Prüfungsangst und Lernfrust reduziert

    • Life-Balance bewahren trotz Prüfungen

  • Lernmethoden zum Ausprobieren

    • Lernen mit allen Sinnen: Welche Methoden gibt es und welche passt zu mir?

    • Erinnerungstechniken: Wie man sich Dinge leichter merkt

    • Wiederholungsstrategie damit Wissen hängen bleibt

  • Mein persönlicher Lernplan

    • Warum ein Lernplan hilft, Stress zu vermeiden

    • Lernzeiten und Pausen richtig einplanen

    • Erstellung des Lernplans

Details

Teilnehmerkreis

Für Auszubildende und Berufseinsteiger besonders geeignet

Zusatzinformation

Seminarbegleitende Unterlagen

Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referentin

Portraitbild der referierenden Person Stephanie Haas

Stephanie Haas

M.A. - Lern,- Denk- und Gedächtnistrainerin

Termine

Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
Online Event
Do, 20.11.25 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Do, 26.03.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 16.06.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Do, 24.09.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Plätze:

Hinweis

Allgemeine Informationen Online-Seminar

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

Art.-Nr. 70670 | Online-Seminar (Workshop)

Lernen leicht gemacht - praktische und clevere Lernstrategien für Azubis

Mit der richtigen Technik effektiver und stressfreier lernen.
Einmalig
277,00 €
Termin buchen

Empfehlungen zum Thema

Online-Seminar (Workshop) | Art.-Nr. 77631

Telefontraining für Azubis: Erste Telefonate erfolgreich meistern (Einsteiger)
Online-Seminar (Workshop) | Art.-Nr. 77632

Telefontraining für Azubis: Anspruchsvolle Gespräche souverän führen (Fortgeschrittene)