Lernen leicht gemacht - praktische und clevere Lernstrategien für Azubis
- Verstehen, wie das Gedächtnis arbeitet und warum Multitasking nicht funktioniert
- Strategien zur Überwindung von Prüfungsangst und Lernfrust
- Effektive Lernmethoden anwenden und persönlichen Lernplan erstellen
Für dieses Seminar benötigen Sie ein Mikrofon und eine Webcam, da es interaktive Einheiten geben wird.
Wie lässt sich Lernen leichter, schneller und stressfreier gestalten? Dieses Seminar gibt Ihnen Antworten.
Lernen ist mehr als reines Auswendiglernen – wer versteht, wie das eigene Gehirn funktioniert, kann gezielter, effektiver und entspannter lernen. Viele Auszubildende kämpfen jedoch mit Konzentrationsproblemen, Prüfungsangst und fehlender Motivation.
In diesem Seminar lernen Auszubildende, wie das Gehirn Wissen speichert, warum Multitasking nicht funktioniert und mit welchen Techniken sich Lernstoff besser merken lässt. Die Teilnehmenden entwickeln eigene Lernstrategien, testen Methoden für besseres Erinnern und erstellen einen persönlichen Lernplan – für mehr Erfolg in Ausbildung und Prüfung.
Das Seminar ist auch geeignet für Dual Studierende.
-
Wie Lernen im Gehirn funktioniert
-
Was passiert im Gehirn beim Lernen?
-
Grundlagen der Informationsverarbeitung
-
Gedächtnisarten: Wie speichert das Gehirn Wissen?
-
Aufmerksamkeit und Fokus: Warum Multitasking nicht funktioniert
-
-
Lernstrategien entwickeln
-
Lustlosigkeit vs. Lernfluss: Warum unser Gehirn manchmal auf „stumm“ schaltet
-
Wie man Prüfungsangst und Lernfrust reduziert
-
Life-Balance bewahren trotz Prüfungen
-
-
Lernmethoden zum Ausprobieren
-
Lernen mit allen Sinnen: Welche Methoden gibt es und welche passt zu mir?
-
Erinnerungstechniken: Wie man sich Dinge leichter merkt
-
Wiederholungsstrategie damit Wissen hängen bleibt
-
-
Mein persönlicher Lernplan
-
Warum ein Lernplan hilft, Stress zu vermeiden
-
Lernzeiten und Pausen richtig einplanen
-
Erstellung des Lernplans
-
Für Auszubildende und Berufseinsteiger besonders geeignet
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Stephanie Haas
M.A. - Lern,- Denk- und Gedächtnistrainerin
Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.