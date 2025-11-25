Ein professioneller Telefonauftritt ist das Aushängeschild jeder Kanzlei. Besonders für Auszubildende können die ersten Gespräche am Telefon eine Herausforderung sein.

In diesem Online-Seminar zeigen wir Ihren Auszubildenden, wie sie souverän und kompetent auftreten – vom ersten freundlichen „Hallo“ bis zur gelungenen Verabschiedung. Die Teilnehmenden lernen, wie sie sich optimal auf Telefonate vorbereiten und den Gesprächsaufbau erfolgreich gestalten. Sie erfahren zudem, wie sie mit schwierigen Situationen sicher umgehen und auch bei kritischen Rückfragen professionell reagieren können. Mit praktischen Übungen und wertvollen Tipps vermitteln wir Ihren Auszubildenden, selbstbewusst und kompetent am Telefon auftreten und so das Vertrauen der Mandanten gewinnen.

Nach dem Seminar beherrschen die Teilnehmenden die Grundlagen eines sicheren und professionellen Telefonauftritts. Sie sind in der Lage, Gespräche strukturiert zu führen und Mandantinnen und Mandanten kompetent und freundlich zu betreuen. Das Seminar richtet sich vorrangig an Auszubildende im ersten Lehrjahr, die ihre ersten Telefonate in der Kanzlei führen. Auch dual Studierende sind herzlich willkommen!

Wichtiger Hinweis

Für dieses Seminar benötigen Sie ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) und eine Webcam, da es interaktive Einheiten geben wird.