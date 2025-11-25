Art.-Nr. 77631 | Online-Seminar (Workshop)

Telefontraining für Azubis: Erste Telefonate erfolgreich meistern (Einsteiger)

Telefonieren für Azubis leicht gemacht.
  • Tipps rund um die Vorbereitung auf ein Gespräch
  • Der Gesprächsaufbau: Von der Begrüßung bis zur Verabschiedung
  • Souveräner Umgang mit schwierigen Gesprächssituationen
Einmalig
154,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Termin buchen

Kurzinfo

Wissensgebiet Fachwissen
Methodik Online-Seminar (Workshop)
Ziel Aufbau von Fachkompetenz
Dauer 0,5 Tage

Hinweis

Für dieses Online-Seminar benötigen Sie eine Kamera und ein Mikrofon.

Inhalte

Beschreibung

Ein professioneller Telefonauftritt ist das Aushängeschild jeder Kanzlei. Besonders für Auszubildende können die ersten Gespräche am Telefon eine Herausforderung sein.

In diesem Online-Seminar zeigen wir Ihren Auszubildenden, wie sie souverän und kompetent auftreten – vom ersten freundlichen „Hallo“ bis zur gelungenen Verabschiedung. Die Teilnehmenden lernen, wie sie sich optimal auf Telefonate vorbereiten und den Gesprächsaufbau erfolgreich gestalten. Sie erfahren zudem, wie sie mit schwierigen Situationen sicher umgehen und auch bei kritischen Rückfragen professionell reagieren können. Mit praktischen Übungen und wertvollen Tipps vermitteln wir Ihren Auszubildenden, selbstbewusst und kompetent am Telefon auftreten und so das Vertrauen der Mandanten gewinnen.

Nach dem Seminar beherrschen die Teilnehmenden die Grundlagen eines sicheren und professionellen Telefonauftritts. Sie sind in der Lage, Gespräche strukturiert zu führen und Mandantinnen und Mandanten kompetent und freundlich zu betreuen. Das Seminar richtet sich vorrangig an Auszubildende im ersten Lehrjahr, die ihre ersten Telefonate in der Kanzlei führen. Auch dual Studierende sind herzlich willkommen!

Wichtiger Hinweis

Für dieses Seminar benötigen Sie ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) und eine Webcam, da es interaktive Einheiten geben wird.

Themen

  • Einführung: Die Bedeutung professionellen Telefonierens

  • Die richtige Gesprächsvorbereitung

    • Effiziente Arbeitsplatzorganisation für eine gute Gesprächsatmosphäre

    • Checkliste für den Start

  • Der erfolgreiche Gesprächsaufbau: Von der Begrüßung bis zur Verabschiedung

    • Gelungener Einstieg und professioneller Abschluss

    • Gezielte Gesprächsführung: Wichtige Informationen erfragen und festhalten

  • Souverän agieren bei Unklarheiten

    • Kompetent bei Rückfragen, die nicht selbst beantwortet werden können

    • Gelassen bleiben, auch bei kritischen Gesprächspartnern

  • Tipps für die Praxis

    • „Notfallplan“: Wenn es anders läuft als geplant

    • „Telefon-Etikette“: Die wichtigsten Regeln

Details

Teilnehmerkreis

Für Auszubildende und Berufseinsteiger besonders geeignet

Zusatzinformation

Digitale Seminarunterlage

Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.

Referent

Portraitbild der referierenden Person Marco P. Sicuro

Marco P. Sicuro

Hotelkaufmann und -betriebswirt, Zertifizierter Businesscoach und -trainer, Experte im Bereich Customer Experience & Hospitality

Termine

Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
Online Event
Di, 25.11.25 | 
12:00 - 15:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Do, 26.02.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Fr, 22.05.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mi, 17.06.26 | 
12:00 - 15:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mi, 07.10.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 24.11.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:

Hinweis

Allgemeine Informationen Online-Seminar

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

Art.-Nr. 77631 | Online-Seminar (Workshop)

Telefontraining für Azubis: Erste Telefonate erfolgreich meistern (Einsteiger)

Telefonieren für Azubis leicht gemacht.
Einmalig
154,00 €
Termin buchen

Empfehlungen zum Thema

Online-Seminar (Workshop) | Art.-Nr. 77632

Telefontraining für Azubis: Anspruchsvolle Gespräche souverän führen (Fortgeschrittene)
Qualifizierungsangebot | Art.-Nr. 63030

DATEV-Wissen für Ausbildung und Quereinstieg