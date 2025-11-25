Telefontraining für Azubis: Erste Telefonate erfolgreich meistern (Einsteiger)
- Tipps rund um die Vorbereitung auf ein Gespräch
- Der Gesprächsaufbau: Von der Begrüßung bis zur Verabschiedung
- Souveräner Umgang mit schwierigen Gesprächssituationen
Kurzinfo
Hinweis
Für dieses Online-Seminar benötigen Sie eine Kamera und ein Mikrofon.
Inhalte
Beschreibung
Ein professioneller Telefonauftritt ist das Aushängeschild jeder Kanzlei. Besonders für Auszubildende können die ersten Gespräche am Telefon eine Herausforderung sein.
In diesem Online-Seminar zeigen wir Ihren Auszubildenden, wie sie souverän und kompetent auftreten – vom ersten freundlichen „Hallo“ bis zur gelungenen Verabschiedung. Die Teilnehmenden lernen, wie sie sich optimal auf Telefonate vorbereiten und den Gesprächsaufbau erfolgreich gestalten. Sie erfahren zudem, wie sie mit schwierigen Situationen sicher umgehen und auch bei kritischen Rückfragen professionell reagieren können. Mit praktischen Übungen und wertvollen Tipps vermitteln wir Ihren Auszubildenden, selbstbewusst und kompetent am Telefon auftreten und so das Vertrauen der Mandanten gewinnen.
Nach dem Seminar beherrschen die Teilnehmenden die Grundlagen eines sicheren und professionellen Telefonauftritts. Sie sind in der Lage, Gespräche strukturiert zu führen und Mandantinnen und Mandanten kompetent und freundlich zu betreuen. Das Seminar richtet sich vorrangig an Auszubildende im ersten Lehrjahr, die ihre ersten Telefonate in der Kanzlei führen. Auch dual Studierende sind herzlich willkommen!
Wichtiger Hinweis
Für dieses Seminar benötigen Sie ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) und eine Webcam, da es interaktive Einheiten geben wird.
Themen
-
Einführung: Die Bedeutung professionellen Telefonierens
-
Die richtige Gesprächsvorbereitung
-
Effiziente Arbeitsplatzorganisation für eine gute Gesprächsatmosphäre
-
Checkliste für den Start
-
-
Der erfolgreiche Gesprächsaufbau: Von der Begrüßung bis zur Verabschiedung
-
Gelungener Einstieg und professioneller Abschluss
-
Gezielte Gesprächsführung: Wichtige Informationen erfragen und festhalten
-
-
Souverän agieren bei Unklarheiten
-
Kompetent bei Rückfragen, die nicht selbst beantwortet werden können
-
Gelassen bleiben, auch bei kritischen Gesprächspartnern
-
-
Tipps für die Praxis
-
„Notfallplan“: Wenn es anders läuft als geplant
-
„Telefon-Etikette“: Die wichtigsten Regeln
-
Details
Teilnehmerkreis
Für Auszubildende und Berufseinsteiger besonders geeignet
Zusatzinformation
Digitale Seminarunterlage
Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.
Referent
Marco P. Sicuro
Hotelkaufmann und -betriebswirt, Zertifizierter Businesscoach und -trainer, Experte im Bereich Customer Experience & Hospitality
Termine
Hinweis
Allgemeine Informationen Online-Seminar
Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.