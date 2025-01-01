Telefontraining für Azubis: Anspruchsvolle Gespräche souverän führen (Fortgeschrittene)
- Vermeiden von Missverständnissen
- Deeskalationstechniken
- Bedeutung der Stimme
Für dieses Online-Seminar benötigen Sie eine Kamera und ein Mikrofon.
In der Kanzleipraxis sind herausfordernde Telefonate unvermeidlich. Der professionelle Umgang mit dem Gesprächspartner ist entscheidend, um Vertrauen zu wahren und Eskalationen zu verhindern. Doch gerade in schwierigen Momenten fehlt oft die richtige Technik, um ruhig und gelassen zu bleiben.
In diesem praxisnahen Online-Seminar lernen Ihre Auszubildenden, wie sie auch unter Druck souverän auftreten und schwierige Gesprächssituationen erfolgreich meistern. Sie erhalten erprobte Gesprächstechniken, die ihnen helfen, auch bei einem kritischen Gesprächsverlauf souverän zu agieren und die Zufriedenheit der Mandantinnen und Mandanten sicherzustellen.
Nach dem Seminar sind Ihre Auszubildenden in der Lage, auch anspruchsvolle Gespräche souverän und professionell zu führen.
Das Seminar richtet sich primär an Auszubildende ab dem 2. Lehrjahr, die bereits erste Erfahrungen im telefonischen Umgang mit Mandantinnen und Mandanten gesammelt haben. Auch dual Studierende sind herzlich Willkommen!
Für dieses Seminar benötigen Sie ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) und eine Webcam, da es interaktive Einheiten geben wird.
Kurze Wiederholung: Grundlagen des professionellen Telefonierens
Professionelle Gesprächsführung und klare Struktur
Gesprächsführungstechniken: Wie steuere ich das Gespräch effektiv?
Missverständnisse vermeiden: Nachfragen und Paraphrasieren
Souverän mit kritischen und anspruchsvollen Mandanten umgehen
Verständnis und Empathie für gestresste Anrufer
Deeskalalieren und klare Grenzen setzen
Selbstmanagement: Gelassen bleiben am Telefon
Eigene Stressbewältigung: Atemtechniken, kurze Pausen, mentale Erholung
Die Kraft der Stimme: Stimmkontrolle und Sprechweise
Für Auszubildende und Berufseinsteiger besonders geeignet
Digitale Seminarunterlage
Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.
Marco P. Sicuro
Hotelkaufmann und -betriebswirt, Zertifizierter Businesscoach und -trainer, Experte im Bereich Customer Experience & Hospitality
