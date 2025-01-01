In der Kanzleipraxis sind herausfordernde Telefonate unvermeidlich. Der professionelle Umgang mit dem Gesprächspartner ist entscheidend, um Vertrauen zu wahren und Eskalationen zu verhindern. Doch gerade in schwierigen Momenten fehlt oft die richtige Technik, um ruhig und gelassen zu bleiben.

In diesem praxisnahen Online-Seminar lernen Ihre Auszubildenden, wie sie auch unter Druck souverän auftreten und schwierige Gesprächssituationen erfolgreich meistern. Sie erhalten erprobte Gesprächstechniken, die ihnen helfen, auch bei einem kritischen Gesprächsverlauf souverän zu agieren und die Zufriedenheit der Mandantinnen und Mandanten sicherzustellen.

Nach dem Seminar sind Ihre Auszubildenden in der Lage, auch anspruchsvolle Gespräche souverän und professionell zu führen.

Das Seminar richtet sich primär an Auszubildende ab dem 2. Lehrjahr, die bereits erste Erfahrungen im telefonischen Umgang mit Mandantinnen und Mandanten gesammelt haben. Auch dual Studierende sind herzlich Willkommen!

Wichtiger Hinweis

Für dieses Seminar benötigen Sie ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) und eine Webcam, da es interaktive Einheiten geben wird.