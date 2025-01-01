Art.-Nr. 77632 | Online-Seminar (Workshop)

Telefontraining für Azubis: Anspruchsvolle Gespräche souverän führen (Fortgeschrittene)

Anspruchsvolle Telefonate meistern und auch in schwierigen Situationen professionell und souverän bleiben.
  • Vermeiden von Missverständnissen
  • Deeskalationstechniken
  • Bedeutung der Stimme
Einmalig
154,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Termin buchen

Kurzinfo

Wissensgebiet Fachwissen
Methodik Online-Seminar (Workshop)
Ziel Aufbau von Fachkompetenz
Dauer 0,5 Tage

Hinweis

Für dieses Online-Seminar benötigen Sie eine Kamera und ein Mikrofon.

Inhalte

Beschreibung

In der Kanzleipraxis sind herausfordernde Telefonate unvermeidlich. Der professionelle Umgang mit dem Gesprächspartner ist entscheidend, um Vertrauen zu wahren und Eskalationen zu verhindern. Doch gerade in schwierigen Momenten fehlt oft die richtige Technik, um ruhig und gelassen zu bleiben.

In diesem praxisnahen Online-Seminar lernen Ihre Auszubildenden, wie sie auch unter Druck souverän auftreten und schwierige Gesprächssituationen erfolgreich meistern. Sie erhalten erprobte Gesprächstechniken, die ihnen helfen, auch bei einem kritischen Gesprächsverlauf souverän zu agieren und die Zufriedenheit der Mandantinnen und Mandanten sicherzustellen.

Nach dem Seminar sind Ihre Auszubildenden in der Lage, auch anspruchsvolle Gespräche souverän und professionell zu führen.

Das Seminar richtet sich primär an Auszubildende ab dem 2. Lehrjahr, die bereits erste Erfahrungen im telefonischen Umgang mit Mandantinnen und Mandanten gesammelt haben. Auch dual Studierende sind herzlich Willkommen!

Wichtiger Hinweis

Für dieses Seminar benötigen Sie ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) und eine Webcam, da es interaktive Einheiten geben wird.

Themen

  • Kurze Wiederholung: Grundlagen des professionellen Telefonierens

  • Professionelle Gesprächsführung und klare Struktur

    • Gesprächsführungstechniken: Wie steuere ich das Gespräch effektiv?

    • Missverständnisse vermeiden: Nachfragen und Paraphrasieren

  • Souverän mit kritischen und anspruchsvollen Mandanten umgehen

    • Verständnis und Empathie für gestresste Anrufer

    • Deeskalalieren und klare Grenzen setzen

  • Selbstmanagement: Gelassen bleiben am Telefon

    • Eigene Stressbewältigung: Atemtechniken, kurze Pausen, mentale Erholung

    • Die Kraft der Stimme: Stimmkontrolle und Sprechweise

Details

Teilnehmerkreis

Für Auszubildende und Berufseinsteiger besonders geeignet

Zusatzinformation

Digitale Seminarunterlage

Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.

Referent

Portraitbild der referierenden Person Marco P. Sicuro

Marco P. Sicuro

Hotelkaufmann und -betriebswirt, Zertifizierter Businesscoach und -trainer, Experte im Bereich Customer Experience & Hospitality

Termine

Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
Online Event
Fr, 20.03.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mi, 24.06.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mi, 07.10.26 | 
13:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 24.11.26 | 
13:00 - 16:00 Uhr
Plätze:

Hinweis

Allgemeine Informationen Online-Seminar

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

