Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Mit dem Angebot DATEV-Wissen für Ausbildung und Quereinstieg erhalten Sie ausgewählte Seminare (Präsenz und Online) und Lernvideos, gebündelt zu einem passgenauen Lernpaket - für den erfolgreichen Start in der Anwendung der DATEV-Softwarelösungen sowie dem Auf- und Ausbau fachlicher als auch persönlicher Kompetenz. Bei Buchung des Pakets lassen wir Ihnen ein Gutscheinheft, welches 20 Prozent für ausgewählte Seminare (Präsenz und Online) und Lernvideos beinhaltet sowie ein exklusives Willkommensgeschenk zukommen. Im Angebot enhalten ist zudem der Zugang zu einer Online-Plattform mit weiteren Lernmaterialien und einem Wissenstest zur Lernerfolgskontrolle.
Bestandteile:
- Gutscheinheft mit einem Preisnachlass von 20 Prozent auf Seminare und Lernvideos aus folgenden Themenbereichen
- Basis für die Arbeit mit den DATEV-Programmen
- Kanzleimanagement
- Rechnungswesen
- Steuern
- Personalwirtschaft
- Zugang zur Online-Plattform mit weiteren Unterstützungsmedien
- Willkommensgeschenk mit DATEV-Tasche, Display-Cleaner, Webcam-Schutz, Microfasertuch und 3-in-1-Ladekabel.
- go.datev.de/einarbeitungsplan
Im Paket sind folgende Seminare (Präsenz und Online) und Lernvideos mit einem Preisnachlass von 20 Prozent enthalten. Hinter dem jeweiligen Seminar finden Sie die möglichen Varianten.
1. Datenschutz in der Kanzlei und persönliche Entwicklung für Auszubildende
- "Was geht mich das an?" - Datenschutz-Wissen für Azubis
- Telefontraining für Azubis: Erste Telefonate erfolgreich meistern (Einsteiger)
- Telefontraining für Azubis: Anspruchsvolle Gespräche souverän führen (Fortgeschrittene)
- Lernen leicht gemacht - praktische und clevere Lernstrategien für Azubis
2. Umgang mit dem DATEV Arbeitsplatz
- DATEV Arbeitsplatz - meine Kanzlei auf einen Blick (Module 1-2)
- Einstieg in die Zentrale Stammdatenpflege mit den DATEV-Programmen
3. Arbeiten mit DATEV Eigenorganisation
- Arbeiten mit DATEV Eigenorganisation comfort (Module 1-5)
- DATEV Schriftguterstellung und Vorlagenverwaltung für Neuanwender
- DATEV Eigenorganisation compact/classic - Rechnungserstellung für Neuanwender
- DATEV Eigenorganisation classic/comfort - Post, Fristen und Bescheide für Neuanwender
- Fristen im Sekretariat - Basiswissen
4. Einstieg in die Finanzbuchführung
5. Einkommensteuererklärung erfolgreich erstellen
6. Fit in den Rechnungswesen-Programmen
- Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
- DATEV Anlagenbuchführung - vom Inventar zum Anlagenspiegel
- Bilanzierung und Jahresabschluss: Grundlagen und Praxiswissen für Einsteiger
- Bilanzieren mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
7. Lohnabrechnung verstehen
8. Lohnabrechnung mit DATEV-Programmen erstellen
Details
Teilnehmerkreis
Auszubildende und Quereinsteigende in Steuerberatungskanzleien
Methodik der Seminare
-
Online-Seminare entweder live direkt am eigenen PC via Live-Chat und Headset und/oder als extra produziertes Lernvideo
-
interaktive Wissenstests zur Lernerfolgskontrolle
Präsenz oder Online? – Sie haben die Wahl!
Die meisten Themen des Pakets bieten wir Ihnen in den unterschiedlichen Varianten – Präsenz oder Online – an. Kombinieren Sie, je nach Lerntyp und Thema, gerne die Angebote miteinander und erstellen Sie den Auszubildenden oder Quereinsteigenden einen individuellen Lernplan.
So funktioniert‘s:
Geben Sie den ausgefüllten Gutschein bei einem Präsenzseminar direkt vor Ort ab. Bei Lernvideos und Online-Seminaren erhalten Sie automatisch bei der Abrechnung einen Nachlass von 20 Prozent auf den Seminarpreis.
Gültigkeit des Pakets
24 Monate
Zusatzinformation
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Hinweis
Allgemeine Informationen Flatrate Lernvideo
Nach der Bestellung der Flatrate Lernvideo können Sie und Ihre Mitarbeiter umgehend die zur Verfügung stehenden Lernvideos in der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon nutzen.
Weitere Informationen
