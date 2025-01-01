Art.-Nr. 63030 | Qualifizierungsangebot

DATEV-Wissen für Ausbildung und Quereinstieg

Machen Sie Ihre Auszubildenden und Quereinsteiger fit für die Arbeit in Ihrer Kanzlei.
  • Gutscheinheft mit 20 Prozent Preisnachlass für ausgewählte Seminare und Lernvideos
  • Komfortable Online-Plattform mit Lernmedien und Wissenstest
  • DATEV-Tasche mit Utensilien für den optimalen Einstieg
Einmalig
122,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Bestellformular

Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Qualifizierungsangebot
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz

Inhalte

Beschreibung

Mit dem Angebot DATEV-Wissen für Ausbildung und Quereinstieg erhalten Sie ausgewählte Seminare (Präsenz und Online) und Lernvideos, gebündelt zu einem passgenauen Lernpaket - für den erfolgreichen Start in der Anwendung der DATEV-Softwarelösungen sowie dem Auf- und Ausbau fachlicher als auch persönlicher Kompetenz. Bei Buchung des Pakets lassen wir Ihnen ein Gutscheinheft, welches 20 Prozent für ausgewählte Seminare (Präsenz und Online) und Lernvideos beinhaltet sowie ein exklusives Willkommensgeschenk zukommen. Im Angebot enhalten ist zudem der Zugang zu einer Online-Plattform mit weiteren Lernmaterialien und einem Wissenstest zur Lernerfolgskontrolle.

Bestandteile:

  • Gutscheinheft mit einem Preisnachlass von 20 Prozent auf Seminare und Lernvideos aus folgenden Themenbereichen
    • Basis für die Arbeit mit den DATEV-Programmen
    • Kanzleimanagement
    • Rechnungswesen
    • Steuern
    • Personalwirtschaft
  • Zugang zur Online-Plattform mit weiteren Unterstützungsmedien
  • Willkommensgeschenk mit DATEV-Tasche, Display-Cleaner, Webcam-Schutz, Microfasertuch und 3-in-1-Ladekabel.
  • go.datev.de/einarbeitungsplan
Inhalte

Im Paket sind folgende Seminare (Präsenz und Online) und Lernvideos mit einem Preisnachlass von 20 Prozent enthalten. Hinter dem jeweiligen Seminar finden Sie die möglichen Varianten.

1. Datenschutz in der Kanzlei und persönliche Entwicklung für Auszubildende

2. Umgang mit dem DATEV Arbeitsplatz

3. Arbeiten mit DATEV Eigenorganisation

4. Einstieg in die Finanzbuchführung

5. Einkommensteuererklärung erfolgreich erstellen

6. Fit in den Rechnungswesen-Programmen

7. Lohnabrechnung verstehen

8. Lohnabrechnung mit DATEV-Programmen erstellen

Details

Teilnehmerkreis

Auszubildende und Quereinsteigende in Steuerberatungskanzleien

Methodik der Seminare

  • Online-Seminare entweder live direkt am eigenen PC via Live-Chat und Headset und/oder als extra produziertes Lernvideo

  • interaktive Wissenstests zur Lernerfolgskontrolle

Präsenz oder Online? – Sie haben die Wahl!

Die meisten Themen des Pakets bieten wir Ihnen in den unterschiedlichen Varianten – Präsenz oder Online – an. Kombinieren Sie, je nach Lerntyp und Thema, gerne die Angebote miteinander und erstellen Sie den Auszubildenden oder Quereinsteigenden einen individuellen Lernplan.

So funktioniert‘s:

Geben Sie den ausgefüllten Gutschein bei einem Präsenzseminar direkt vor Ort ab. Bei Lernvideos und Online-Seminaren erhalten Sie automatisch bei der Abrechnung einen Nachlass von 20 Prozent auf den Seminarpreis.

Gültigkeit des Pakets

24 Monate

Zusatzinformation

Seminarbegleitende Unterlagen

Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Hinweis

Allgemeine Informationen Flatrate Lernvideo

Nach der Bestellung der Flatrate Lernvideo können Sie und Ihre Mitarbeiter umgehend die zur Verfügung stehenden Lernvideos in der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon nutzen.

Weitere Informationen

Preise

