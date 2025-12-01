DATEV Einkommensteuer classic/comfort - Steuern digital erklärt
- Vollständiger Prozess vom digitalen Beleg bis zum Einspruch
- Programmverbindungen im Rahmen der Einkommensteuerdeklaration
- Gemeinsame Übungen praxisnaher Musterfälle
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Online-Übungen während des Seminars
Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme. In diesem Format greifen Sie von Ihrem Arbeitsplatz auf eine virtuelle Schulungsumgebung zu. Wie in einem Präsenzseminar ermöglichen wir Ihnen, die geschulten Seminarinhalte in den DATEV-Programmen selbst umzusetzen ‒ ohne dabei die Kanzleiprogramme oder -daten verwenden zu müssen.
Seminarnutzen
In diesem Seminar lernen Sie den digitalen Umgang mit dem Programm DATEV Einkommensteuer classic/comfort und weiteren DATEV-Lösungen.
Sie möchten sich in die Prozesse und Funktionen der elektronischen Steuererklärung mit DATEV Einkommensteuer classic/comfort einarbeiten? Wir vermitteln Ihnen das erforderliche Programmwissen und geben Ihnen Hinweise zum effizienten Arbeiten mit unseren Programmlösungen. Gemeinsam mit einem DATEV-Referenten erarbeiten Sie die Programmfunktionen anhand von Musterfällen.
Themen
-
Grundfälle zur Einkommensteuer (Anlagen N, Kap, V)
-
Digitale Steuererklärung – Prozess vom Beleg bis zum Einspruch
-
VaSt-Daten Abruf
-
Digitale Belege
-
Digitale Kommunikation mit der Verwaltung
-
Schnittstellen zu vor- und nachgelagerten Programmen
-
-
Individuelle Anlagen
-
Tipps zum effizienten Arbeiten
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
- Neuanwenderinnen und Neuanwender von DATEV Einkommensteuer classic/comfort
- Anwenderinnen und Anwender von DATEV Einkommensteuer classic/comfort
- Für Auszubildende und Berufseinsteigende besonders geeignet
Fachliche Voraussetzungen
Rechtliche Grundlagen zur Einkommensteuer sind bekannt
Zusatzinformation
Digitale Seminarunterlage
Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.
Referierende
Mitarbeiter/-in der DATEV eG
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.
Hinweis
Allgemeine Informationen Online-Seminar
Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.