Art.-Nr. 78662 | Online-Seminar mit Übung

DATEV Einkommensteuer classic/comfort - Steuern digital erklärt

Starten Sie sicher in die Praxis mit unserer Programmlösung DATEV Einkommensteuer classic/comfort!
  • Vollständiger Prozess vom digitalen Beleg bis zum Einspruch
  • Programmverbindungen im Rahmen der Einkommensteuerdeklaration
  • Gemeinsame Übungen praxisnaher Musterfälle
Einmalig
241,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Termin buchen

Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Online-Seminar mit Übung
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 1 Tag

Inhalte

Beschreibung

Online-Übungen während des Seminars

Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme. In diesem Format greifen Sie von Ihrem Arbeitsplatz auf eine virtuelle Schulungsumgebung zu. Wie in einem Präsenzseminar ermöglichen wir Ihnen, die geschulten Seminarinhalte in den DATEV-Programmen selbst umzusetzen ‒ ohne dabei die Kanzleiprogramme oder -daten verwenden zu müssen.

Seminarnutzen

In diesem Seminar lernen Sie den digitalen Umgang mit dem Programm DATEV Einkommensteuer classic/comfort und weiteren DATEV-Lösungen.

Sie möchten sich in die Prozesse und Funktionen der elektronischen Steuererklärung mit DATEV Einkommensteuer classic/comfort einarbeiten? Wir vermitteln Ihnen das erforderliche Programmwissen und geben Ihnen Hinweise zum effizienten Arbeiten mit unseren Programmlösungen. Gemeinsam mit einem DATEV-Referenten erarbeiten Sie die Programmfunktionen anhand von Musterfällen.

Themen

  • Grundfälle zur Einkommensteuer (Anlagen N, Kap, V)

  • Digitale Steuererklärung – Prozess vom Beleg bis zum Einspruch

    • VaSt-Daten Abruf

    • Digitale Belege

    • Digitale Kommunikation mit der Verwaltung

    • Schnittstellen zu vor- und nachgelagerten Programmen

  • Individuelle Anlagen

  • Tipps zum effizienten Arbeiten

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
  • Neuanwenderinnen und Neuanwender von DATEV Einkommensteuer classic/comfort
  • Anwenderinnen und Anwender von DATEV Einkommensteuer classic/comfort
  • Für Auszubildende und Berufseinsteigende besonders geeignet

Fachliche Voraussetzungen

Rechtliche Grundlagen zur Einkommensteuer sind bekannt

Zusatzinformation

Digitale Seminarunterlage

Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.

Referierende

Portraitbild der referierenden Person der DATEV eG

Mitarbeiter/-in der DATEV eG

Termine

Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
Online Event
Mo, 01.12.25 | 
09:00 - 15:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 02.12.25 | 
09:00 - 15:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Do, 26.03.26 | 
09:00 - 15:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 14.04.26 | 
09:00 - 15:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mi, 06.05.26 | 
09:00 - 15:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 16.06.26 | 
09:00 - 15:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mi, 15.07.26 | 
09:00 - 15:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Do, 20.08.26 | 
09:00 - 15:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 22.09.26 | 
09:00 - 15:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 27.10.26 | 
09:00 - 15:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 24.11.26 | 
09:00 - 15:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 08.12.26 | 
09:00 - 15:00 Uhr
Plätze:

Hinweis

Allgemeine Informationen Online-Seminar

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

Starten Sie sicher in die Praxis mit unserer Programmlösung DATEV Einkommensteuer classic/comfort!
