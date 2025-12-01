Online-Übungen während des Seminars

Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme. In diesem Format greifen Sie von Ihrem Arbeitsplatz auf eine virtuelle Schulungsumgebung zu. Wie in einem Präsenzseminar ermöglichen wir Ihnen, die geschulten Seminarinhalte in den DATEV-Programmen selbst umzusetzen ‒ ohne dabei die Kanzleiprogramme oder -daten verwenden zu müssen.

Seminarnutzen

In diesem Seminar lernen Sie den digitalen Umgang mit dem Programm DATEV Einkommensteuer classic/comfort und weiteren DATEV-Lösungen.

Sie möchten sich in die Prozesse und Funktionen der elektronischen Steuererklärung mit DATEV Einkommensteuer classic/comfort einarbeiten? Wir vermitteln Ihnen das erforderliche Programmwissen und geben Ihnen Hinweise zum effizienten Arbeiten mit unseren Programmlösungen. Gemeinsam mit einem DATEV-Referenten erarbeiten Sie die Programmfunktionen anhand von Musterfällen.