Übergreifend zum Einarbeiten neuer Mitarbeiter
- Ausbildung und Quereinstieg: Sie erhalten ein umfassendes Seminarpaket für den perfekten Start in der Kanzlei.
- DATEV-Experte für digitale Prozesse (Teil des startdigital-Programms): Mit diesem Ausbildungsprogramm qualifizieren Sie Ihre Mitarbeitenden zum DATEV-Experten für digitale Prozesse.
Basis für die Arbeit mit den DATEV-Programmen
- Unsere Empfehlung:
Zur Einarbeitung in die DATEV-Programme empfehlen wir Ihnen den Einstieg mit Seminaren zur Ersteinrichtung, dem DATEV Arbeitsplatz und den zentralen Stammdaten.
Mehr dazu
Kanzleimanagement
- DATEV DMS für Neuanwender: Gestalten Sie Ihre dokumentengebundenen Prozesse mit DATEV DMS.
- Schriftguterstellung und Vorlagenverwaltung für Neuanwender: Dokumente anlegen und Ihre Vorlagen bearbeiten anhand praktischer Beispiele.
- Eigenorganisation classic/comfort: Post, Fristen und Bescheide für Neuanwender: Nutzen Sie die zentrale Erfassung des Postein- und -ausgangs sowie die automatische Fristberechnung und -erinnerung.
- Eigenorganisation compact/classic: Rechnungserstellung für Neuanwender: So erstellen Sie eine effiziente Leistungsabrechnung mit den DATEV-Lösungen.
- Arbeiten mit DATEV Eigenorganisation: Wir machen Sie fit für das Arbeiten mit Ihrer DATEV-Software zur Kanzleiorganisation.
Rechnungswesen
- Fachliche Grundlagen der Finanzbuchführung: Gesetzliche Vorschriften und Systematik der Finanzbuchführung.
- Buchführung mit Kanzlei-Rechnungswesen: Überblick über wesentliche Bestandteile von Kanzlei-Rechnungswesen sowie die DATEV-Buchungslogik.
- Bilanzieren mit Kanzlei-Rechnungswesen: Wie Sie Jahresabschlüsse und gezielte Auswertungen nach Handels- und Steuerbilanz erstellen.
- Kostenrechnung classic für Neuanwender: Wir helfen Ihnen, das komplexe Themengebiet optimal in Ihrer Praxis umzusetzen.
- DATEV Anlagenbuchführung: Vom Inventar zum Anlagenspiegel: Optimierung relevanter Vorgänge: Integrieren Sie Ihr Anlagevermögen komfortabel in die Finanzbuchführung.
- Analyse und Planung im Rechnungswesen: Auswertungen, Anregungen und Ideen für eine zukunftsorientierte Beratung.
- Grundlagen der DATEV-BWA: Lesen, verstehen, optimieren: Lernen Sie die Zusammenhänge zwischen Finanzbuchführung und BWA kennen.
- Kredite buchen und auswerten: Nutzen Sie die Programmverbindung zwischen DATEV-Kanzlei-Rechnungswesen und DATEV-Finanzanalyse.
Personalwirtschaft
- Lohnabrechnung verstehen: Einstieg mit manueller Berechnung: Theoretisches Grundwissen für die Lohn- und Gehaltsabrechnung, um selbständig Arbeitnehmer abzurechnen.
- Lohnabrechnung für Neuanwender von LODAS oder Lohn und Gehalt: Lohnabrechnungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Schwierigkeitsgraden.
- Baulohn im Bauhauptgewerbe für Neuanwender mit LODAS oder Lohn und Gehalt: Machen Sie sich fit in der Abrechnung von Baulöhnen im Bauhauptgewerbe.
- Lohndaten professionell aufbereiten: Daten-Analyse-System Personalwirtschaft: Gewinnen Sie übersichtliche Informationen aus Ihren personalwirtschaftlichen Stamm- und Bewegungsdaten.
Steuern
- Einkommensteuer classic/comfort: Steuern optimal erklärt: Starten Sie sicher in die Praxis.
- Arbeiten mit Körperschaftsteuer classic/comfort: Werden Sie sicher in der Bedienung des Programms.
Abschlussprüfung
- Einstieg in DATEV Datenprüfung: Steigern Sie in die digitale Datenanalyse ein und erhalten Sie Basiswissen zur Anwendung DATEV Datenprüfung.
- Konsolidierung in der Praxis: Workshop zur umfassenden Einarbeitung in die Programme DATEV Abschlussprüfung Konsolidierung/DATEV Konsolidierung.
- DATEV Abschlussprüfung comfort - Arbeitspapierbearbeitung für Neuanwender: In diesem Seminar lernen Sie, wie Sie die Standardwerkzeuge rund um die Arbeitspapierbearbeitung im Programm DATEV Abschlussprüfung comfort handhaben.
Branchen-Spezialisierung
- Stationäre Pflegeeinrichtungen - Praktische Tipps für Buchführung und Kostenrechnung mit DATEV: Erhalten Sie Hintergrundwissen zur Branche und lernen Sie die DATEV-Lösungen sowie die Möglichkeiten von DATEV Kostenrechnung kennen.
- Branchenpaket für Bau- und Handwerk - Einrichtung und praktische Einsatzszenarien: Wichtige Kennzahlen wie Mittellohn, Stundenverrechnungssatz und die erzielte Produktivität nutzen.
- Der Anzahlungsassistent: Ist-Besteuerung von Bauleistungen bei Ausgangsrechnungen: Erhaltene Anzahlungen für Bauleistungen in der Finanzbuchführung mit DATEV-Lösungen erfassen und überwachen.