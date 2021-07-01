Nach dem Seminar können Sie das DATEV-Programm Körperschaftsteuer classic/comfort sicher bedienen.

In diesem Lernvideo lernen Sie die durchgängige Bearbeitung im DATEV-Programm Körperschaftsteuer classic bzw. comfort kennen. Am Beispiel einer kleinen GmbH wird ein möglicher Arbeitsablauf von der Übernahme der Jahresabschlussdaten über die Auswertung der Berechnungsergebnisse bis hin zur Übermittlung der Steuererklärung an die Finanzbehörde erläutert.