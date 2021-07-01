Arbeiten mit dem DATEV-Programm Körperschaftsteuer classic/comfort
- Erstellung der Körperschaftsteuer- und Gewerbesteuererklärung mit dem DATEV-Programm Körperschaftsteuer
- Programmverbindungen DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
- Kapitalertragsteueranmeldung und Steuerbescheinigungen
Nach dem Seminar können Sie das DATEV-Programm Körperschaftsteuer classic/comfort sicher bedienen.
In diesem Lernvideo lernen Sie die durchgängige Bearbeitung im DATEV-Programm Körperschaftsteuer classic bzw. comfort kennen. Am Beispiel einer kleinen GmbH wird ein möglicher Arbeitsablauf von der Übernahme der Jahresabschlussdaten über die Auswertung der Berechnungsergebnisse bis hin zur Übermittlung der Steuererklärung an die Finanzbehörde erläutert.
Körperschaftsteuer- und Gewerbesteuererklärung erstellen, ausgeben und übermitteln
Mandantenstammdaten
Programmverbindungen DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
Weitere Fallbeispiele: Tantieme, Verlustrücktrag und der Ansatz von Handels- oder Steuerrecht
Kapitalertragsteueranmeldung
Neuanwender von DATEV Körperschaftsteuer classic/comfort
Für Auszubildende und Berufseinsteiger besonders geeignet
Grundlagenwissen DATEV-Steuerprogramme
Grundkenntnisse im Steuerrecht
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Christian Wielgoß
Steuerfachangestellter
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.