Branchenpaket für Bau- und Handwerk - Einrichtung und praktische Einsatzszenarien
- Branchenkontenrahmen Bau und Handwerk
- Differenzierung nach kaufmännischen und gewerblichen Ergebnissen
- Statistische Buchungen durch ASCII-Import; wiederkehrende Buchungen optimieren
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Sie lernen, wie Sie das Branchenpaket Bau und Handwerk einrichten und durch die branchenspezifischen betriebswirtschaftlichen Auswertungen wichtige Kennzahlen wie Mittellohn, Stundenverrechnungssatz, Zuschlagssätze und die erzielte Produktivität ermitteln.
Zusätzlich zeigen wir Ihnen, wie Sie durch statistische und wiederkehrende Buchungen wesentliche Controlling-Kennzahlen erheben sowie Angebote transparent kalkulieren können.
Themen
-
Branchenpaket
-
Branchenkontenrahmen
-
Branchenspezifische betriebswirtschaftliche Auswertungen
-
BWA-Cockpit
-
BWA-Zuschlag
-
BWA-Produktivität
-
-
ASCII-Import statistische Buchungen
-
Wiederkehrende Buchungen
-
Lohndatenschnittstelle
-
Auswertung pro Baustelle
Details
Teilnehmerkreis
Für Kanzleien und Unternehmen, die in der Baubranche tätig sind
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referentin
Andrea Leiser
Diplom-Betriebswirtin (FH), Mitarbeiterin der DATEV eG
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.