DATEV DMS für Neuanwender
- Reduzierung zeitintensiver Ablage- und Suchprozesse
- Umgang mit Schnittstellen zu anderen DATEV-Programmen
- Kanzleiprozesse erfolgreich gestalten
Online-Übungen während des Seminars
Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme. In diesem Format greifen Sie von Ihrem Arbeitsplatz auf eine virtuelle Schulungsumgebung zu. Wie in einem Präsenzseminar ermöglichen wir Ihnen, die geschulten Seminarinhalte in den DATEV-Programmen selbst umzusetzen ‒ ohne dabei die Kanzleiprogramme oder -daten verwenden zu müssen.
Seminarnutzen
Im Online-Seminar lernen Sie, wie mit der Dokumentenmanagement-Lösung DATEV DMS zeitintensive Ablage- und Suchprozesse der Vergangenheit angehören. Weitere Rationalisierungspotentiale können Sie ausschöpfen, wenn Sie die vielfältigen Funktionen gezielt nutzen und DATEV DMS konsequent an die Kanzleibedürfnisse anpassen. Dies gilt vor allem für die Gestaltung der dokumentengebundenen Prozesse.
Nutzen Sie die im Seminar erlernten Funktionen und Schnittstellen, um Ihre Kanzleiprozesse erfolgreich zu gestalten. Damit vereinfachen Sie Kanzleiabläufe und schaffen Freiraum für die Betreuung Ihrer Mandanten.
Themen
DATEV DMS konfigurieren
Dokumente ablegen
Dokumente scannen
Dokumente recherchieren
Dokumente bearbeiten
Revisionierung
Schnittstellen zu anderen DATEV-Programmen
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
- Neuanwenderinnen und Neuanwender von DATEV DMS (keine Neuanwender von DATEV DMS classic)
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Fachliche Voraussetzungen
Programmwissen in DATEV Arbeitsplatz, DATEV Eigenorganisation compact/classic/comfort, DATEV Post, Fristen und Bescheide, DATEV Vorlagenverwaltung
Zusatzinformation
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referierende
Mitarbeiter/-in der DATEV eG
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.
Hinweis
Allgemeine Informationen Online-Seminar
Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.