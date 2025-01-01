DATEV DMS für Neuanwender

Online-Übungen während des Seminars

Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme. In diesem Format greifen Sie von Ihrem Arbeitsplatz auf eine virtuelle Schulungsumgebung zu. Wie in einem Präsenzseminar ermöglichen wir Ihnen, die geschulten Seminarinhalte in den DATEV-Programmen selbst umzusetzen ‒ ohne dabei die Kanzleiprogramme oder -daten verwenden zu müssen.

Seminarnutzen

Im Online-Seminar lernen Sie, wie mit der Dokumentenmanagement-Lösung DATEV DMS zeitintensive Ablage- und Suchprozesse der Vergangenheit angehören. Weitere Rationalisierungspotentiale können Sie ausschöpfen, wenn Sie die vielfältigen Funktionen gezielt nutzen und DATEV DMS konsequent an die Kanzleibedürfnisse anpassen. Dies gilt vor allem für die Gestaltung der dokumentengebundenen Prozesse.

Nutzen Sie die im Seminar erlernten Funktionen und Schnittstellen, um Ihre Kanzleiprozesse erfolgreich zu gestalten. Damit vereinfachen Sie Kanzleiabläufe und schaffen Freiraum für die Betreuung Ihrer Mandanten.