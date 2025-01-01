Art.-Nr. 77977 |
Lernvideo (Vortrag)
Online-Seminar mit Übung

DATEV DMS für Neuanwender

Gestalten Sie Ihre dokumentengebundenen Prozesse mit dem neuen DATEV DMS.
  • Reduzierung zeitintensiver Ablage- und Suchprozesse
  • Umgang mit Schnittstellen zu anderen DATEV-Programmen
  • Kanzleiprozesse erfolgreich gestalten
Einmalig
241,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Online-Seminar mit Übung
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 1 Tag

Inhalte

Beschreibung

Online-Übungen während des Seminars
Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme. In diesem Format greifen Sie von Ihrem Arbeitsplatz auf eine virtuelle Schulungsumgebung zu. Wie in einem Präsenzseminar ermöglichen wir Ihnen, die geschulten Seminarinhalte in den DATEV-Programmen selbst umzusetzen ‒ ohne dabei die Kanzleiprogramme oder -daten verwenden zu müssen.

Seminarnutzen
Im Online-Seminar lernen Sie, wie mit der Dokumentenmanagement-Lösung DATEV DMS zeitintensive Ablage- und Suchprozesse der Vergangenheit angehören. Weitere Rationalisierungspotentiale können Sie ausschöpfen, wenn Sie die vielfältigen Funktionen gezielt nutzen und DATEV DMS konsequent an die Kanzleibedürfnisse anpassen. Dies gilt vor allem für die Gestaltung der dokumentengebundenen Prozesse.

Nutzen Sie die im Seminar erlernten Funktionen und Schnittstellen, um Ihre Kanzleiprozesse erfolgreich zu gestalten. Damit vereinfachen Sie Kanzleiabläufe und schaffen Freiraum für die Betreuung Ihrer Mandanten.

Themen

  • DATEV DMS konfigurieren

  • Dokumente ablegen

  • Dokumente scannen

  • Dokumente recherchieren

  • Dokumente bearbeiten

  • Revisionierung

  • Schnittstellen zu anderen DATEV-Programmen

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
  • Neuanwenderinnen und Neuanwender von DATEV DMS (keine Neuanwender von DATEV DMS classic)
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Fachliche Voraussetzungen
Programmwissen in DATEV Arbeitsplatz, DATEV Eigenorganisation compact/classic/comfort, DATEV Post, Fristen und Bescheide, DATEV Vorlagenverwaltung

Zusatzinformation

Seminarbegleitende Unterlagen

Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referierende

Portraitbild der referierenden Person der DATEV eG

Mitarbeiter/-in der DATEV eG

Termine

Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
Online Event
Mi, 17.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 12.05.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Do, 02.07.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 08.09.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 10.11.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:

Hinweis

Allgemeine Informationen Online-Seminar

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

