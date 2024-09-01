DATEV DMS für Neuanwender
- Einstieg in DATEV DMS
- Dokumente ablegen, erstellen und suchen
- Digitale Dokumente versenden
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Neuanwender kennen die wichtigsten Funktionen und arbeiten im Anschluss effektiv mit digitalen Dokumenten.
Das Lernvideo bietet Ihnen einen kompakten Einstieg, um DATEV DMS im DATEV Arbeitsplatz zu nutzen. Dabei erfahren Sie, wie Sie neue Dokumente erstellen, verwalten und versenden. Darüber hinaus lernen Sie weitere nützliche Funktionen von DATEV DMS kennen.
Schon gewusst?
Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.
Themen
-
Dokumente erstellen
-
über den Dokumentenkorb (inkl. Posteingangsassistent)
-
über die Office-Integration
-
-
Dokumente bearbeiten
-
markieren, stempeln, Notizen anbringen
-
kopieren, verknüpfen, einfügen
-
weiterleiten und einen Kenntnisnehmer setzen
-
löschen
-
-
Dokumente suchen (Volltextsuche, Schnellsuche, Detailsuche)
-
Dokumente versenden
Details
Teilnehmerkreis
-
Kanzleimitarbeiter
-
Neuanwender von DATEV DMS (keine Neuanwender von DATEV DMS classic)
Fachliche Voraussetzungen
Erfahrung in der Arbeit mit DATEV und Microsoft Office-Anwendungen
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referentin
Laura Miraoui
Steuerfachangestellte
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.