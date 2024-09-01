Art.-Nr. 77977 |
DATEV DMS für Neuanwender

Neuanwender lernen die wichtigsten Funktionen von DATEV DMS kennen, um mit digitalen Dokumenten zu arbeiten
  • Einstieg in DATEV DMS
  • Dokumente ablegen, erstellen und suchen
  • Digitale Dokumente versenden
Einmalig
102,00 €
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Methodik Lernvideo (Vortrag)
Dauer ca. 1,5 Std.
Stand 09/2024
Nutzungsdauer 24 Monate
Vorschau

Inhalte

Beschreibung

Neuanwender kennen die wichtigsten Funktionen und arbeiten im Anschluss effektiv mit digitalen Dokumenten.

Das Lernvideo bietet Ihnen einen kompakten Einstieg, um DATEV DMS im DATEV Arbeitsplatz zu nutzen. Dabei erfahren Sie, wie Sie neue Dokumente erstellen, verwalten und versenden. Darüber hinaus lernen Sie weitere nützliche Funktionen von DATEV DMS kennen.

Schon gewusst?

Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.

Themen

  • Dokumente erstellen

    • über den Dokumentenkorb (inkl. Posteingangsassistent)

    • über die Office-Integration

  • Dokumente bearbeiten

    • markieren, stempeln, Notizen anbringen

    • kopieren, verknüpfen, einfügen

    • weiterleiten und einen Kenntnisnehmer setzen

    • löschen

  • Dokumente suchen (Volltextsuche, Schnellsuche, Detailsuche)

  • Dokumente versenden

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleimitarbeiter

  • Neuanwender von DATEV DMS (keine Neuanwender von DATEV DMS classic)

Fachliche Voraussetzungen
Erfahrung in der Arbeit mit DATEV und Microsoft Office-Anwendungen

Zusatzinformation

Begleitunterlage zum Lernvideo

Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referentin

Platzhalterbild für das Portrait referierenden Person

Laura Miraoui

Steuerfachangestellte

Allgemeine Informationen Lernvideo

Verfügbarkeit des Lernvideos

Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.

Wo finden Sie die Lernvideos?

Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.

Flatrate Lernvideo

Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

