Art.-Nr. 78990 | Lernvideo (Vortrag)

Der Anzahlungsassistent: Ist-Besteuerung von Bauleistungen bei Ausgangsrechnungen

Erhaltene Anzahlungen für Bauleistungen in der Finanzbuchführung mit DATEV-Lösungen erfassen und überwachen.
  • Automatisches Buchen der Ist-Versteuerung
  • Skontoabzug bei Abschlagsrechnungen
  • Ist-Versteuerung nach der Schlussrechnung auflösen
Einmalig
71,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Methodik Lernvideo (Vortrag)
Dauer ca. 0,75 Std.
Stand 01/2024
Nutzungsdauer 24 Monate
Vorschau

Inhalte

Beschreibung

Sie lernen, wie Sie die Komponente „Anzahlungen“ einrichten, welche Programmunterstützung angeboten wird und wie Sie die Komponente im Hinblick auf die verschiedenen Steuersachverhalte einrichten.

Zusätzlich zeigen wir Ihnen, wie Sie die Anzahlungen pro Baustelle durch DATEV Kostenrechnung auswerten können.

Themen

  • Anzahlungsvarianten

    • Angeforderte Anzahlung über Debitor buchen (Variante 2a)

    • Geldeingang über Debitor buchen (Variante 2b)

  • Geldeingang erfassen und Ist-Versteuerung erzeugen

    • In voller Höhe

    • Mit Skontoabzug

  • Ist-Verrechnung nach der Schlussrechnung auflösen

  • Erhaltene Anzahlungen pro Baustelle auswerten

Details

Teilnehmerkreis

Für Kanzleien und Unternehmen, die in der Baubranche tätig sind

Zusatzinformation

Begleitunterlage zum Lernvideo

Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referentin

Portraitbild der referierenden Person Andrea Leiser

Andrea Leiser

Diplom-Betriebswirtin (FH), Mitarbeiterin der DATEV eG

Allgemeine Informationen Lernvideo

Verfügbarkeit des Lernvideos

Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.

Wo finden Sie die Lernvideos?

Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.

Flatrate Lernvideo

Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

