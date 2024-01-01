Der Anzahlungsassistent: Ist-Besteuerung von Bauleistungen bei Ausgangsrechnungen
- Automatisches Buchen der Ist-Versteuerung
- Skontoabzug bei Abschlagsrechnungen
- Ist-Versteuerung nach der Schlussrechnung auflösen
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Sie lernen, wie Sie die Komponente „Anzahlungen“ einrichten, welche Programmunterstützung angeboten wird und wie Sie die Komponente im Hinblick auf die verschiedenen Steuersachverhalte einrichten.
Zusätzlich zeigen wir Ihnen, wie Sie die Anzahlungen pro Baustelle durch DATEV Kostenrechnung auswerten können.
Themen
-
Anzahlungsvarianten
-
Angeforderte Anzahlung über Debitor buchen (Variante 2a)
-
Geldeingang über Debitor buchen (Variante 2b)
-
-
Geldeingang erfassen und Ist-Versteuerung erzeugen
-
In voller Höhe
-
Mit Skontoabzug
-
-
Ist-Verrechnung nach der Schlussrechnung auflösen
-
Erhaltene Anzahlungen pro Baustelle auswerten
Details
Teilnehmerkreis
Für Kanzleien und Unternehmen, die in der Baubranche tätig sind
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referentin
Andrea Leiser
Diplom-Betriebswirtin (FH), Mitarbeiterin der DATEV eG
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.