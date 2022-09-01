DATEV Eigenorganisation classic - Post, Fristen und Bescheide
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Lernen Sie, wie Sie Posteingänge, -ausgänge, Fristen sowie elektronische Bescheiddaten verwalten und Steuerzahlungen Ihrer Mandanten stets im Blick behalten können. Um das Gelernte in der Praxis umsetzen zu können, muss die Ersteinrichtung des Programms in der Kanzlei abgeschlossen sein.
Schon gewusst?
Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.
Themen
- Posteingänge und -ausgänge erfassen
- Bescheidabgleich
- Elster-Bescheiddaten
- Fristen erfassen und überwachen
- Post und Fristen im DATEV Arbeitsplatz
- Individuelle Einstellungen
Details
Teilnehmerkreis
-
Neuanwender des DATEV-Programms Eigenorganisation classic
-
Auch für Wiedereinsteiger geeignet
-
Auszubildende
Fachliche Voraussetzungen
-
Grundlagenwissen Microsoft Windows und Microsoft Word
-
Grundkenntnisse DATEV Arbeitsplatz und Mandantenstammdaten
-
Ersteinrichtung des Programms Eigenorganisation classic
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referent
Christian Wielgoß
Steuerfachangestellter
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.