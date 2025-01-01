Was bieten die Managementseminare?

In einer komplexen Welt, die sich stetig verändert, sind strategische Weitsicht, digitale Kompetenz und gesunde Führung mehr denn je gefragt.

Der Erfolg Ihrer Kanzlei hängt nicht ausschließlich von Ihrem Fachwissen ab. Unsere Weiterbildungsangebote rund um Managementkompetenzen unterstützen Sie, sowohl strategisch als auch persönlich zu wachsen. Mit Impulsen und praxisorientierten Ansätzen, damit Sie als Führungskraft, Berufsträger oder Entscheidungsträger nicht nur Ihre Kanzlei erfolgreich führen, sondern auch Ihr eigenes Potenzial entfalten können.

Denn: Kanzleientwicklung ist immer auch persönliche Entwicklung.

Lernen, vernetzen, verändern – das erwartet Sie:

Langfristigen Erfolg sichern und für die Zukunft aufstellen
Aktuelle und vielfältige Themen, die über den Tellerrand blicken lassen
Raus aus dem Kanzleialltag und mit Berufskolleginnen und -kollegen austauschen

Managementseminare im Überblick

Strategie- und Kanzleientwicklung

Wir unterstützen Sie strategisch bei Ihrer Kanzleientwicklung, damit Sie zukünfsfähig und langfristig erfolgreich bleiben. 

Personal und Führung

Wir zeigen Ihnen, worauf es bei einer gesunden Führung ankommt, um Mitarbeitende zu gewinnen und zu binden.

 

Prozesse und Organisation

Wir unterstützen Sie strategisch bei Ihrer Kanzleientwicklung, damit Sie zukünfsfähig und langfristig erfolgreich bleiben. 

Soziale und methodische Kompetenzen

Erweitern Sie Ihre Kompetenzen im Bereich Kommunikation, Konflikt- und Zeitmanagement.

Marketing

Wir zeigen Ihnen, wie Sie sich als attraktiver Arbeitgeber positionieren und Ihrer Kanzlei ein klares Profil geben.

 

Mentale Gesundheit

Stressbewältigung und Resilienz helfen Ihnen und Ihren Mitarbeitenden, besser mit den Herausforderungen des Berufsalltags umzugehen.

Aktuelle Highlights

DATEV-Sommerakademie 2025

Möwen, Meer und Mehrwert: Kombinieren Sie berufliche Weiterbildung mit einer erfrischenden Auszeit am Meer! 

Resilienz: Krisen und Veränderungen gesund überstehen

Lernen Sie die Faktoren psychischer Widerstandskraft kennen und trainieren.

Wirtschaftsmediation für steuerberatende Berufe

Setzen Sie mit professionellen Konfliktmanagement neue Akzente in Ihrer Beratungstätigkeit. 