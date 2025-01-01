Krisen, Veränderungsprozesse und Zeiten des Umbruchs sind für viele eine Belastungsprobe. Sowohl berufliche Abläufe wie auch private Routinen werden oft erheblich gestört. Manches läuft nur noch im Notbetrieb und muss neu organisiert werden. Dabei ist häufig unklar, wie lange dieser Zustand der Unsicherheit andauern wird und welche Opfer er am Ende fordert. Die Angst vor einer ungewissen Zukunft kann zu erheblichem Stress führen – mit negativen Auswirkungen auf die Gesundheit.

In diesem Online-Seminar lernen Sie sieben Faktoren kennen, die entscheidend dazu beitragen, um aus Krisen oder Veränderungen gestärkt hervorzugehen. Es geht um Resilienz – die persönliche Widerstandsfähigkeit.

Hinweis:

Für dieses Seminar empfehlen wir für einen aktiven Austausch ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) und eine Webcam.