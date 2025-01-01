Resilienz: 7 Tipps, um Krisen und Veränderungen gesund zu überstehen
Krisen, Veränderungsprozesse und Zeiten des Umbruchs sind für viele eine Belastungsprobe. Sowohl berufliche Abläufe wie auch private Routinen werden oft erheblich gestört. Manches läuft nur noch im Notbetrieb und muss neu organisiert werden. Dabei ist häufig unklar, wie lange dieser Zustand der Unsicherheit andauern wird und welche Opfer er am Ende fordert. Die Angst vor einer ungewissen Zukunft kann zu erheblichem Stress führen – mit negativen Auswirkungen auf die Gesundheit.
In diesem Online-Seminar lernen Sie sieben Faktoren kennen, die entscheidend dazu beitragen, um aus Krisen oder Veränderungen gestärkt hervorzugehen. Es geht um Resilienz – die persönliche Widerstandsfähigkeit.
Krisen und Veränderungen meistern – Worauf kommt es an?
Das Geheimnis von „Stehaufmenschen“
Merkmale innerer Widerstandskraft
Resilienzfaktoren und wie Sie diese trainieren können
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
- Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
- Unternehmerinnen und Unternehmen
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen
Referent
Frank H. Berndt
Leiter der Fachberatung Burnout, zertifizierter individualpsychologischer Coach
Führungskräfteentwicklung und -begleitung
