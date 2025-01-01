Art.-Nr. 78303 | Online-Seminar (Vortrag)​

Positive Feedbackkultur: Warum echte Wertschätzung mehr ist als ein Lob

Widerstands- und leistungsfähiger durch echte Wertschätzung.
  • Schlüsselelement: Echte Wertschätzung
  • Die fünf Sprachen der Wertschätzung
  • „BIER“-Feedback
Beschreibung

In diesem Online-Seminar erhalten Sie Impulse zur Implementierung einer positiven Feedbackkultur innerhalb des Teams.

Die Wissenschaft ist eindeutig: Organisationen und Teams mit positiver Feedbackkultur und gegenseitiger Wertschätzung sind nicht nur leistungs-, sondern auch widerstandsfähiger in Stress- und Belastungssituationen. Allerdings klaffen das theoretische Wissen und die praktische Realität im stressigen Alltag oft weit auseinander.

Erfahren Sie, warum echte Wertschätzung mehr ist als Lob und warum es vielen schwer fällt, Lob und positives Feedback anzunehmen. Darüber hinaus lernen Sie das „BIER“-Feedback als wirksames Instrument kennen, um Konflikte und Spannungen erst gar nicht entstehen zu lassen. Tragen Sie selbst zum positiven Klima in Ihrem Umfeld bei – und genießen Sie dessen Vorzüge.

Wichtiger Hinweis
Für dieses Seminar empfehlen wir ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) und eine Webcam.

Themen

  • Echte Wertschätzung – Schlüsselelement psychischer Gesundheit und mehr als „warme Worte“

  • Fünf Sprachen der Wertschätzung – oder wie Wertschätzung tatsächlich ankommt

  • Das „BIER“-Feedback: Wie Sie das Festsetzen von „Sand im Getriebe“ vermeiden!

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaber und Kanzleiführungskräfte
  • Kanzleimitarbeitende
  • Unternehmer und Mitarbeitende in Unternehmen

Portraitbild der referierenden Person Frank H. Berndt

Frank H. Berndt

Leiter der Fachberatung Burnout, zertifizierter individualpsychologischer Coach

Führungskräfteentwicklung und -begleitung

Online Event
Fr, 20.03.26 | 
09:00 - 11:00 Uhr
Online Event
Fr, 26.06.26 | 
09:00 - 11:00 Uhr
Online Event
Fr, 16.10.26 | 
09:00 - 11:00 Uhr
Online Event
Fr, 11.12.26 | 
09:00 - 11:00 Uhr
