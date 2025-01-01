Positive Feedbackkultur: Warum echte Wertschätzung mehr ist als ein Lob
- Schlüsselelement: Echte Wertschätzung
- Die fünf Sprachen der Wertschätzung
- „BIER“-Feedback
In diesem Online-Seminar erhalten Sie Impulse zur Implementierung einer positiven Feedbackkultur innerhalb des Teams.
Die Wissenschaft ist eindeutig: Organisationen und Teams mit positiver Feedbackkultur und gegenseitiger Wertschätzung sind nicht nur leistungs-, sondern auch widerstandsfähiger in Stress- und Belastungssituationen. Allerdings klaffen das theoretische Wissen und die praktische Realität im stressigen Alltag oft weit auseinander.
Erfahren Sie, warum echte Wertschätzung mehr ist als Lob und warum es vielen schwer fällt, Lob und positives Feedback anzunehmen. Darüber hinaus lernen Sie das „BIER“-Feedback als wirksames Instrument kennen, um Konflikte und Spannungen erst gar nicht entstehen zu lassen. Tragen Sie selbst zum positiven Klima in Ihrem Umfeld bei – und genießen Sie dessen Vorzüge.
Themen
-
Echte Wertschätzung – Schlüsselelement psychischer Gesundheit und mehr als „warme Worte“
-
Fünf Sprachen der Wertschätzung – oder wie Wertschätzung tatsächlich ankommt
-
Das „BIER“-Feedback: Wie Sie das Festsetzen von „Sand im Getriebe“ vermeiden!
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaber und Kanzleiführungskräfte
- Kanzleimitarbeitende
- Unternehmer und Mitarbeitende in Unternehmen
Referent
Frank H. Berndt
Leiter der Fachberatung Burnout, zertifizierter individualpsychologischer Coach
Führungskräfteentwicklung und -begleitung
