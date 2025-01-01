Selbstwertschätzung! Wer großem Druck ausgesetzt ist, braucht innere Stärke
- Schlüsselfaktoren: Selbstsicherheit und Selbstwertschätzung
- Innere Antreiber überwinden
- Die sechs Pfeiler des Selbstwerts
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Unsicherheit ist unser Begleiter – in Krisenzeiten ebenso wie in Veränderungsprozessen. Aber Unsicherheit macht Angst und führt zu Stressreaktionen. Studien belegen: Je unsicherer die Umstände, umso wichtiger ist Selbstsicherheit und Selbstwertschätzung, um gut über Krisen und Veränderungsprozesse hinwegzukommen.
In diesem Online-Seminar geht es um die Frage, wie „Selbst-Sicherheit“ entsteht und gefördert werden kann und worauf es beim Thema „Selbstwert“ ankommt.
Wichtiger Hinweis
Für dieses Seminar empfehlen wir für einen aktiven Austausch ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) und eine Webcam.
Themen
Selbstsicherheit und Selbstwertschätzung als Schlüsselfaktoren psychischer Widerstandskraft in Belastungssituationen
Minderwertigkeitsgefühle – Quelle innerer Antreiber und wie wir sie überwinden
Die sechs Pfeiler des Selbstwerts und wie Sie sie stärken
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaber und Kanzleiführungskräfte
- Kanzleimitarbeitende
- Unternehmer und Mitarbeitende in Unternehmen
Zusatzinformation
Seminarbegleitende Unterlagen
Referent
Frank H. Berndt
Leiter der Fachberatung Burnout, zertifizierter individualpsychologischer Coach
Führungskräfteentwicklung und -begleitung
Termine
Hinweis
Allgemeine Informationen Online-Seminar
Weitere Informationen
Weiterbildungsbescheinigung
