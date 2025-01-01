Art.-Nr. 78302 | Online-Seminar (Vortrag)​

Selbstwertschätzung! Wer großem Druck ausgesetzt ist, braucht innere Stärke

Lernen Sie die Schlüsselfaktoren für psychische Widerstandsfähigkeit kennen.
  • Schlüsselfaktoren: Selbstsicherheit und Selbstwertschätzung
  • Innere Antreiber überwinden
  • Die sechs Pfeiler des Selbstwerts
Einmalig
226,00 €
Kurzinfo

Wissensgebiet Managementwissen
Methodik Online-Seminar (Vortrag)
Ziel Aufbau von Managementkompetenz
Dauer 0,5 Tage

Inhalte

Beschreibung

Unsicherheit ist unser Begleiter – in Krisenzeiten ebenso wie in Veränderungsprozessen. Aber Unsicherheit macht Angst und führt zu Stressreaktionen. Studien belegen: Je unsicherer die Umstände, umso wichtiger ist Selbstsicherheit und Selbstwertschätzung, um gut über Krisen und Veränderungsprozesse hinwegzukommen.

In diesem Online-Seminar geht es um die Frage, wie „Selbst-Sicherheit“ entsteht und gefördert werden kann und worauf es beim Thema „Selbstwert“ ankommt.

Wichtiger Hinweis

Für dieses Seminar empfehlen wir für einen aktiven Austausch ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) und eine Webcam.

Themen

  • Selbstsicherheit und Selbstwertschätzung als Schlüsselfaktoren psychischer Widerstandskraft in Belastungssituationen

  • Minderwertigkeitsgefühle – Quelle innerer Antreiber und wie wir sie überwinden

  • Die sechs Pfeiler des Selbstwerts und wie Sie sie stärken

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaber und Kanzleiführungskräfte
  • Kanzleimitarbeitende
  • Unternehmer und Mitarbeitende in Unternehmen

Zusatzinformation

Seminarbegleitende Unterlagen

Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referent

Portraitbild der referierenden Person Frank H. Berndt

Frank H. Berndt

Leiter der Fachberatung Burnout, zertifizierter individualpsychologischer Coach

Führungskräfteentwicklung und -begleitung

Termine

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
Online Event
Fr, 13.03.26 | 
09:00 - 11:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Fr, 19.06.26 | 
09:00 - 11:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Fr, 25.09.26 | 
09:00 - 11:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Fr, 27.11.26 | 
09:00 - 11:00 Uhr
Plätze:

Preise

