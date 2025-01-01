Unsicherheit ist unser Begleiter – in Krisenzeiten ebenso wie in Veränderungsprozessen. Aber Unsicherheit macht Angst und führt zu Stressreaktionen. Studien belegen: Je unsicherer die Umstände, umso wichtiger ist Selbstsicherheit und Selbstwertschätzung, um gut über Krisen und Veränderungsprozesse hinwegzukommen.

In diesem Online-Seminar geht es um die Frage, wie „Selbst-Sicherheit“ entsteht und gefördert werden kann und worauf es beim Thema „Selbstwert“ ankommt.

Wichtiger Hinweis

Für dieses Seminar empfehlen wir für einen aktiven Austausch ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) und eine Webcam.