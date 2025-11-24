Betriebsprüfung bei Influencern - Besonderheiten der Branche
- Aktuelle Rechtslage – Spezialwissen für die Social-Media-Branche
- Typische Probleme in der Prüfung – Fallbeispiele aus der Praxis
- Prüfungsinhalte und Schwerpunkte
- Zusammenarbeit zwischen Influencer und Steuerberater
Betriebsprüfungen in der Social-Media-Branche nehmen zu. In diesem Seminar erfahren Sie, worauf Finanzämter besonders achten, wie Einnahmen und Ausgaben korrekt erfasst werden, wo die Grenze zwischen privat und geschäftlich verläuft und welche Unterlagen im Prüfungsfall entscheidend sind. Mit praxisnahen Fallbeispielen und aktuellen Steuertipps sind Sie bestens vorbereitet, um Risiken zu minimieren.
Desweiteren gehen wir auf DATEV-Lösungen ein, die Influencern die Arbeit erleichtern und eine sichere Zusammenarbeit mit der Steuerberatungskanzlei ermöglichen. (DATEV Unternehmen online, DATEV Upload Mail, DATEV Upload mobil, DATEV Upload online, DATEV Auftragswesen next)
-
Prüfungsanlässe und Auswahlverfahren: wie Finanzämter Influencer ins Visier nehmen – von Social-Media-Monitoring bis Datenabgleich
-
Typische Einnahmequellen und deren steuerliche Behandlung: Werbeverträge, Affiliate-Erlöse, YouTube-Adsense, Merch-Verkäufe, Patreon & Co.
-
Ausgaben korrekt absetzen: Reisekosten, Ausstattung, Kleidung, Homeoffice – was gilt als betrieblich?
-
Privat oder geschäftlich: Abgrenzungskriterien und Fallstricke bei gemischter Nutzung
-
Umsatzsteuer im In- und Ausland, besondere Risiken bei EU- und Drittlandsgeschäften
-
Praxisfälle und Verteidigungsstrategien - erfolgreiche Argumentationen und Dokumentationsmuster
-
Praxisfälle mit DATEV-Software:
- Wie kommen Belege zum Steuerberater (Eingangsrechnungen, Quittungen etc.)?
- Wie kommen Umsätze in die Buchhaltung?
- Erstellen von Ausgangsrechnungen (auch E-Rechnung)
Teilnehmerkreis
-
Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
-
Kanzleiführungskräfte
-
Unternehmerinnen und Unternehmer
-
Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Gregor Danielmeyer
Diplom-Finanzwirt (FH)
Herr Danielmeyer war jahrelang Betriebsprüfer und hat sich auf die Prüfung bargeldintensiver Branchen und die Vorsystemprüfung spezialisiert. Anschließend war er als hauptamtlicher Fortbilder in der Oberfinanzdirektion NRW tätig. Zu seinem Themengebiet zählten neben steuerrechtlichen Vorträgen die Ausbildung neuer Fallstudientrainer und die Gestaltung der Kommunikationstrainings für den Außenprüfungsbereich. Aktuell ist er im Betriebsprüfungsreferat u.a. für die Prüfungstechniken der Außendienste zuständig. Er ist Gastdozent an der Bundesfinanzakademie in Berlin und Brühl.
Michel Birnbacher
Außendienstmitabeiter der DATEV eG
Seit über 25 Jahren begleitet Michel Birnbacher Kanzleien und Unternehmen beim Einsatz computergestützter Analyseverfahren. Sein Fokus liegt auf der praktischen Anwendung der DATEV Datenprüfung – insbesondere zur Qualitätssicherung von Buchführungsdaten, zur Unterstützung im Jahresabschluss sowie in der Jahresabschlussprüfung.
