Betriebsprüfung bei Influencern - Besonderheiten der Branche

Betriebsprüfungen in der Social-Media-Branche nehmen zu. In diesem Seminar erfahren Sie, worauf Finanzämter besonders achten, wie Einnahmen und Ausgaben korrekt erfasst werden, wo die Grenze zwischen privat und geschäftlich verläuft und welche Unterlagen im Prüfungsfall entscheidend sind. Mit praxisnahen Fallbeispielen und aktuellen Steuertipps sind Sie bestens vorbereitet, um Risiken zu minimieren.

Desweiteren gehen wir auf DATEV-Lösungen ein, die Influencern die Arbeit erleichtern und eine sichere Zusammenarbeit mit der Steuerberatungskanzlei ermöglichen. (DATEV Unternehmen online, DATEV Upload Mail, DATEV Upload mobil, DATEV Upload online, DATEV Auftragswesen next)