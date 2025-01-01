KI in der Betriebsprüfung - neue Prüfungsmethode

Ein Betriebsprüfer zeigt, wie KI-unterstützte Prüfungs-Tools die Außenprüfung verändern. Im Fokus steht AUDIPY (neue Prüfungsmethode), ein neues Tool mit KI-Assistenz AMY, das komplexe Analysen und Visualisierungen ohne Formelkenntnisse ermöglicht. Dank intuitiver Bedienung, natürlichen Sprachabfragen und hohem Datenschutz bietet es neue Möglichkeiten für datengetriebene Entscheidungen. Mit DATEV Datenprüfung können Sie typische Risikomuster identifizieren und sich so gezielt auf die KI-gestützte Prüfungspraxis der Finanzverwaltung vorbereiten.