KI in der Betriebsprüfung - neue Prüfungsmethode
- KI-gestützte Datenanalyse in der Betriebsprüfung
- Analysen und Visualisierungen ohne Formelkenntnisse - praxisnahe Beispiele
- Qualitätssicherung der Daten mit DATEV Datenprüfung
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Ein Betriebsprüfer zeigt, wie KI-unterstützte Prüfungs-Tools die Außenprüfung verändern. Im Fokus steht AUDIPY (neue Prüfungsmethode), ein neues Tool mit KI-Assistenz AMY, das komplexe Analysen und Visualisierungen ohne Formelkenntnisse ermöglicht. Dank intuitiver Bedienung, natürlichen Sprachabfragen und hohem Datenschutz bietet es neue Möglichkeiten für datengetriebene Entscheidungen. Mit DATEV Datenprüfung können Sie typische Risikomuster identifizieren und sich so gezielt auf die KI-gestützte Prüfungspraxis der Finanzverwaltung vorbereiten.
Themen
-
Chancen und Risiken von KI-gestützter Datenanalyse in der Betriebsprüfung
-
AUDIPY - neue Maßstäbe für datengetriebene Entscheidungen
-
Praxisnahe Analysebeispiele aus Faktura, Lagerhaltung, Bestandsverwaltung, Kasse, E-Mail und E-Commerce
-
Qualitätssicherung der Daten mit DATEV Datenprüfung
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
- Unternehmerinnen und Unternehmer
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Zusatzinformation
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referenten
Thomas Neubert
Betriebsprüfer
20 Jahre Betriebsprüfer im FA Halle /Saale und beschäftigt sich seit 10 Jahren intensiv mit der digitalen Betriebsprüfung. Er referiert deutschlandweit an verschiedenen Bildungszentren sowie an der Bundesfinanzakademie in Brühl zum Thema Digitale Betriebsprüfung.
Michel Birnbacher
Außendienstmitabeiter der DATEV eG
Seit über 25 Jahren begleitet Michel Birnbacher Kanzleien und Unternehmen beim Einsatz computergestützter Analyseverfahren. Sein Fokus liegt auf der praktischen Anwendung der DATEV Datenprüfung – insbesondere zur Qualitätssicherung von Buchführungsdaten, zur Unterstützung im Jahresabschluss sowie in der Jahresabschlussprüfung.
Termine
Hinweis
