Art.-Nr. 73946 | Online-Seminar (Vortrag)​

KI in der Betriebsprüfung - neue Prüfungsmethode

Erfahren Sie von einem Prüfer, wie KI-gestützte Tools die Betriebsprüfung verändern und welche Chancen und Risiken für Unternehmen damit verbunden sind.
  • KI-gestützte Datenanalyse in der Betriebsprüfung
  • Analysen und Visualisierungen ohne Formelkenntnisse - praxisnahe Beispiele
  • Qualitätssicherung der Daten mit DATEV Datenprüfung
Kurzinfo

Wissensgebiet Fachwissen
Methodik Online-Seminar (Vortrag)
Ziel Aufbau von Fachkompetenz
Dauer 0,5 Tage

Inhalte

Beschreibung

Ein Betriebsprüfer zeigt, wie KI-unterstützte Prüfungs-Tools die Außenprüfung verändern. Im Fokus steht AUDIPY (neue Prüfungsmethode), ein neues Tool mit KI-Assistenz AMY, das komplexe Analysen und Visualisierungen ohne Formelkenntnisse ermöglicht. Dank intuitiver Bedienung, natürlichen Sprachabfragen und hohem Datenschutz bietet es neue Möglichkeiten für datengetriebene Entscheidungen. Mit DATEV Datenprüfung können Sie typische Risikomuster identifizieren und sich so gezielt auf die KI-gestützte Prüfungspraxis der Finanzverwaltung vorbereiten.

Themen

  • Chancen und Risiken von KI-gestützter Datenanalyse in der Betriebsprüfung

  • AUDIPY - neue Maßstäbe für datengetriebene Entscheidungen

  • Praxisnahe Analysebeispiele aus Faktura, Lagerhaltung, Bestandsverwaltung, Kasse, E-Mail und E-Commerce

  • Qualitätssicherung der Daten mit DATEV Datenprüfung

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
  • Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
  • Unternehmerinnen und Unternehmer
  • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Zusatzinformation

Seminarbegleitende Unterlagen

Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referenten

Portraitbild der referierenden Person Thomas Neubert

Thomas Neubert

Betriebsprüfer

20 Jahre Betriebsprüfer im FA Halle /Saale und beschäftigt sich seit 10 Jahren intensiv mit der digitalen Betriebsprüfung. Er referiert deutschlandweit an verschiedenen Bildungszentren sowie an der Bundesfinanzakademie in Brühl zum Thema Digitale Betriebsprüfung.

Portraitbild der referierenden Person Michel Birnbacher

Michel Birnbacher

Außendienstmitabeiter der DATEV eG

Seit über 25 Jahren begleitet Michel Birnbacher Kanzleien und Unternehmen beim Einsatz computergestützter Analyseverfahren. Sein Fokus liegt auf der praktischen Anwendung der DATEV Datenprüfung – insbesondere zur Qualitätssicherung von Buchführungsdaten, zur Unterstützung im Jahresabschluss sowie in der Jahresabschlussprüfung.

Termine

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
Online Event
Mi, 25.02.26 | 
09:00 - 11:30 Uhr
Plätze:
Online Event
Mi, 06.05.26 | 
09:00 - 11:30 Uhr
Plätze:
Online Event
Mi, 23.09.26 | 
09:00 - 11:30 Uhr
Plätze:

Hinweis

Allgemeine Informationen Online-Seminar

Weitere Informationen

Weiterbildungsbescheinigung

Preise

