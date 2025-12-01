Sicher durch die Verfahrensdokumentation - Musterfall

Jedes datenverarbeitende System in nahezu jedem Unternehmen erfordert gemäß GoBD-Richtlinien eine Verfahrensdokumentation. Im Seminar lernen Sie, wie Sie diese ganz einfach für Ihre Kanzlei und Ihre Mandanten erstellen können.

Das Erstellen von Verfahrensdokumentationen eröffnet Kanzleien große Chancen für neue Beratungsangebote an Mandanten. Im Seminar zeigen wir Ihnen den Beratungsprozess vollumfänglich am Beispiel eines Musterfalles im Zusatzmodul Abschlussprüfung Verfahrensdokumentation:

Unternehmensdaten vorerfassen und importieren

Verfahrensdokumentation anlegen und erstellen

Notwendige Dokumentenvorlagen aktualisieren und versionieren

Mit dem erworbenen Wissen können Sie zukünftig einfach und sicher Verfahrensdokumentationen erstellen, pflegen und den steigenden Anforderungen der Betriebsprüfung kompetent begegnen – dieser Zuwachs in Ihrem Beratungsportfolio eröffnet Ihnen neue, lukrative Geschäftsfelder.

Online-Übungen während des Seminars

Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme. In diesem Format greifen Sie von Ihrem Arbeitsplatz auf eine virtuelle Schulungsumgebung zu. Wie in einem Präsenzseminar ermöglichen wir Ihnen, die geschulten Seminarinhalte in den DATEV-Programmen selbst umzusetzen ‒ ohne dabei die Kanzleiprogramme oder -daten verwenden zu müssen.