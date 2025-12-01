Sicher durch die Verfahrensdokumentation - Musterfall
- Verfahrensdokumentation anhand eines Musterfalles erstellen
- Aktualisierung / Versionierung und Beratungszyklus
- Excel-Vorerfassungs-Tool zur einfachen Vorbereitung (einschließlich Importieren der Daten)
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Jedes datenverarbeitende System in nahezu jedem Unternehmen erfordert gemäß GoBD-Richtlinien eine Verfahrensdokumentation. Im Seminar lernen Sie, wie Sie diese ganz einfach für Ihre Kanzlei und Ihre Mandanten erstellen können.
Das Erstellen von Verfahrensdokumentationen eröffnet Kanzleien große Chancen für neue Beratungsangebote an Mandanten. Im Seminar zeigen wir Ihnen den Beratungsprozess vollumfänglich am Beispiel eines Musterfalles im Zusatzmodul Abschlussprüfung Verfahrensdokumentation:
- Unternehmensdaten vorerfassen und importieren
- Verfahrensdokumentation anlegen und erstellen
- Notwendige Dokumentenvorlagen aktualisieren und versionieren
Mit dem erworbenen Wissen können Sie zukünftig einfach und sicher Verfahrensdokumentationen erstellen, pflegen und den steigenden Anforderungen der Betriebsprüfung kompetent begegnen – dieser Zuwachs in Ihrem Beratungsportfolio eröffnet Ihnen neue, lukrative Geschäftsfelder.
Online-Übungen während des Seminars
Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme. In diesem Format greifen Sie von Ihrem Arbeitsplatz auf eine virtuelle Schulungsumgebung zu. Wie in einem Präsenzseminar ermöglichen wir Ihnen, die geschulten Seminarinhalte in den DATEV-Programmen selbst umzusetzen ‒ ohne dabei die Kanzleiprogramme oder -daten verwenden zu müssen.
Themen
-
Notwendige Grundlagen und Theorie zur Verfahrensdokumentation (GoBD)
-
Programmumfang von Abschlussprüfung Verfahrensdokumentation
-
Verfahrensdokumentation Ersetzendes Scannen, Belegablage, Kassenführung mit den jeweiligen weiteren Dokumentenvorlagen
-
Mitarbeiterprotokolle
-
Überprüfungs- und Änderungsprozess
-
-
Verfahrensdokumentationen anhand eines Musterfalls erstellen
-
Beratungszyklus
-
Wie Mandanten die benötigten Daten vorerfassen und importieren
-
Verfahrensdokumentationen erstellen, versionieren, festschreiben und aktualisieren
-
Protokollierung von Dokumentänderungen
Details
Teilnehmerkreis
-
Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
-
Kanzleiführungskräfte
-
Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
-
Kanzlei-Organisationsbeauftragte
-
(Neu-)Anwender des Zusatzmoduls Abschlussprüfung Verfahrensdokumentation
Zusatzinformation
Digitale Seminarunterlage
Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.
Referent
Christian Wenzl
M. A., Mitarbeiter der DATEV eG
Termine
