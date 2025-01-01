In vielen Regionen gestalten wir gemeinsam mit unseren Partnern ein Seminarangebot, das bei fachlichen Themen, bei Themen des Kanzleimanagements und der betriebswirtschaftlichen Beratung sowie bei Themen rund um die digitale Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandant unterstützt. Tipps und Hilfen für die praktische Umsetzung in der Kanzlei mithilfe der DATEV-Software sind Bestandteil dieser Seminare. Alle Kooperationstermine finden Sie im DATEV-Shop beim jeweiligen Seminarthema.

Hier unterstützt DATEV ebenfalls: