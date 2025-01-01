Steigern Sie Ihre berufliche Kompetenz mit dem innovativen Lernformat "Online-Seminar mit Übung". Dieses Lernformat vermittelt nicht nur theoretisches Wissen, sondern legt besonderen Wert auf praktische Anwendung durch interaktive Übungen. Durch den Einsatz modernster Technologien maximieren wir Ihren Lernerfolg!

​​In einer virtuellen Seminarumgebung erlernen und üben Sie den Umgang mit unseren Softwarelösungen interaktiv und unter Anleitung erfahrener Referenten direkt im Programm. Als Alternative zum "Präsenzseminar mit Übung" bietet dieses Format die Möglichkeit einer ortsunabhängigen Online-Schulung, ohne jedoch auf den Austausch mit Referenten und anderen Teilnehmern verzichten zu müssen.