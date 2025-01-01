Flexibler lernen, besser üben, mehr Interaktion
Steigern Sie Ihre berufliche Kompetenz mit dem innovativen Lernformat "Online-Seminar mit Übung". Dieses Lernformat vermittelt nicht nur theoretisches Wissen, sondern legt besonderen Wert auf praktische Anwendung durch interaktive Übungen. Durch den Einsatz modernster Technologien maximieren wir Ihren Lernerfolg!
In einer virtuellen Seminarumgebung erlernen und üben Sie den Umgang mit unseren Softwarelösungen interaktiv und unter Anleitung erfahrener Referenten direkt im Programm. Als Alternative zum "Präsenzseminar mit Übung" bietet dieses Format die Möglichkeit einer ortsunabhängigen Online-Schulung, ohne jedoch auf den Austausch mit Referenten und anderen Teilnehmern verzichten zu müssen.
Online-Übungen während des Seminars
Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit ein Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme. In diesem Format greifen Sie von Ihrem Arbeitsplatz auf eine virtuelle Seminarumgebung zu. Wie in einem Präsenzseminar ermöglichen wir Ihnen, die geschulten Seminarinhalte in den DATEV-Programmen selbst umzusetzen ‒ ohne dabei die Kanzleiprogramme oder -daten verwenden zu müssen.