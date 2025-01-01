Bewerbungsmappen enthalten häufig viele Zeugnisse, Zertifikate und Bestätigungen. Was einerseits erforderlich ist, um die Kenntnisse eines Bewerbers zu beurteilen, birgt andererseits die Schwierigkeit von zu vielen und uneinheitlichen Nachweisen.

DATEV hat die Struktur der Nachweise klarer gegliedert: Nachweise gibt es in drei Varianten – abhängig von der erbrachten Prüfungsleistung.