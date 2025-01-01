Nachweisformen
Die vermittelten Inhalte sind in den Lernzielkatalogen bzw. auf den Nachweisen nachlesbar. Diese Inhalte helfen Ihnen, Transparenz zu schaffen und den für Sie idealen Bewerber auszuwählen.
Weiterbildungsbescheinigung
Sie ist die einfachste und häufigste Form eines Nachweises. Mit ihm bestätigt DATEV dem Empfänger die Teilnahme an einer Weiterbildungsmaßnahme. Beispiele sind Präsenzveranstaltungen, Dialogseminare online oder das Durcharbeiten eines Lernvideos auf der DATEV Lernplattform online.
Auch Bildungspartner dürfen an ihre Absolventen entsprechende Bescheinigungen ausgeben. Sie erkennen diese am Bildungspartner-Label auf der Weiterbildungsbescheinigung.
Wissensnachweis
Einen Wissensnachweis erhält, wer sich einer Prüfung unter nicht bestätigten Bedingungen unterzogen hat.Die Lernziele erarbeitet der Teilnehmer im Selbststudium mit online-basierten Lernaktionen wie Videos, interaktiven Grafiken und Softwaresimulationen. Seine aktive Teilnahme wird computergestützt überprüft.
Zertifikat
Ein Zertifikat erhält, wer an einer Bildungsmaßnahme teilgenommen und sich anschließend einer Prüfung unter bestätigten Bedingungen gestellt hat.Bestätigt bedeutet, dass der Prüfungsteilnehmer die Prüfung erst starten kann, wenn er seine Identität bestätigt hat.
Nachweis erwerben
Möchten Sie selbst für Ihre Kanzlei einen Nachweis erwerben, beachten Sie bitte folgenden Hinweis: Die Nachweise werden digital ausgegeben. DATEV unterstützt damit elektronische Bewertungsformate und trägt dem Trend zur elektronischen Bewerbung Rechnung. Bitte achten Sie daher bei Ihrer Seminaranmeldung auf die vollständige Angabe Ihres Namens.