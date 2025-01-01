DATEV-Wissen für Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Unsere Kanzlei-Organisationsbeauftragten (KOB) spielen eine zentrale Rolle in der Weiterentwicklung Ihrer Kanzlei. Sie werden von der Kanzleileitung benannt, um wertvolles Wissen aufzubauen, zu teilen und die erfolgreiche Umsetzung von wichtigen Themen zu unterstützen. Die Kanzlei hat die Freiheit, selbst zu entscheiden, welche Themen die KOB abdecken sollen. Dazu gehören sowohl Fachgebiete wie Finanzbuchführung, Steuern und Löhne sowie DATEV- und Partner-Software, als auch zukunftsorientierte Themen wie Digitalisierung, Automatisierung und Kanzleimanagement.
Die KOB sorgen dafür, dass Ihre Kanzleiprozesse effizient gestaltet sind und die richtige Software optimal eingesetzt wird. Dies führt nicht nur zu einer höheren Produktivität, sondern entlastet auch Ihre Kanzleileitung.Wir unterstützen Ihren KOB mit einem maßgeschneiderten Seminarangebot zu einem attraktiven monatlichen Festpreis. Der Fokus liegt dabei auf der persönlichen Qualifizierung Ihres KOB, was zu einer spürbaren Entlastung Ihrer Kanzlei führt. Profitieren Sie von unserem Angebot und gestalten Sie die Zukunft Ihrer Kanzlei aktiv mit!
Flatrate Lernvideo
Unbegrenzte Weiterbildung für Ihr Team: Mit unserer Flatrate Lernvideo bieten wir Ihnen die Möglichkeit, unbegrenzt auf eine Vielzahl von Lernvideos aus dem umfangreichen DATEV-Angebot zuzugreifen. Dieses Angebot umfasst nicht nur Software- und Grundlagenwissen zu Ihrer Kanzlei-Software, sondern auch spannende Fach- und Managementthemen – perfekt aufbereitet für Neuanwender, Fortgeschrittene und Experten.Ihre Mitarbeitenden haben die Freiheit, sich gezielt in ihrem jeweiligen Themengebiet weiterzubilden, und das in ihrem eigenen Tempo. Ob im Home-Office oder im Büro – die flexiblen Lernmöglichkeiten passen sich optimal an den Arbeitsalltag Ihres Teams an.
Profitieren Sie von dieser einzigartigen Weiterbildungsmöglichkeit und fördern Sie die Entwicklung Ihrer Mitarbeitenden, um die Effizienz und das Know-how in Ihrer Kanzlei nachhaltig zu steigern!
Die Leistungen im Überblick
Art der Durchführung: Seminare mit Live-Terminen: Präsenz und Online
Vorteile:
- Konzentration auf das Thema zu einem verbindlichen Zeitpunkt
- Direkter Live-Austausch mit Referierenden und Teilnehmenden
- Ihre Fragen werden individuell und sofort beantwortet
Einsatzszenario: Von der Kanzlei benannte Mitarbeitende (KOB), die von Ihnen definierte Aufgabengebiete hauptverantwortlich übernehmen bzw. vorantreiben z. B. Etablierung der E-Rechnungsprozesse
Besonderheiten: Regemäßiger Praxis-Austausch mit erfahrenen Kanzleimitarbeitenden und DATEV-Experten (KOB-Erfahrungsaustausch)
Flatrate Lernvideo
Art der Durchführung: Hochwertig konzipierte Lernvideos
Vorteile:
- Unbegrenzte Lernvideonutzung zum monatlichen Pauschalpreis
- Jederzeit und überall 24/7 nutzbar
- Umfassendes Programmwissen sowie Fach- und Management-Themen
Einsatzszenario: Praxisnaher Wissensaufbau für alle Mitarbeitenden der Kanzlei zu verschiedenen Themen
Besonderheiten: Nutzung der DATEV Lernplattform online, um zielgerichtet und ohne zusätzlichen Aufwand lernen zu können.
Unsere Empfehlung
Optimieren Sie Ihr Kanzleiwissen – Rund um die Uhr und persönlich!
Um den Wissenstransfer in Ihrer Kanzlei zu fördern und den Austausch unter den Mitarbeitenden zu erleichtern, empfehlen wir Ihnen eine Kombination unserer beiden Angebote.
1. Kanzlei-Organisationsbeauftragte:
Befähigen Sie Ihre motivierten und gut strukturierten Mitarbeitenden zu Kanzlei-Organisationsbeauftragten. Durch diese Qualifikation stärken Sie nicht nur die interne Organisation, sondern fördern auch eine proaktive Kultur des Wissensaustauschs. Ihre Kanzlei wird dadurch effizienter und zukunftssicherer.
2. Flatrate Lernvideo:
Für den kontinuierlichen Wissensaufbau ist unsere Flatrate für Lernvideos unverzichtbar. Sie ermöglicht Ihren Mitarbeitenden, jederzeit und überall auf eine Vielzahl von hochwertigen Schulungsinhalten zuzugreifen. So stellen Sie sicher, dass Ihr Team stets up-to-date ist und neue Kenntnisse schnell in die Praxis umsetzen kann.
Setzen Sie auf diese Kombination aus persönlichem Austausch und flexiblen Lernmöglichkeiten, um Ihre Kanzlei nachhaltig voranzubringen!