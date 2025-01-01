Unsere Kanzlei-Organisationsbeauftragten (KOB) spielen eine zentrale Rolle in der Weiterentwicklung Ihrer Kanzlei. Sie werden von der Kanzleileitung benannt, um wertvolles Wissen aufzubauen, zu teilen und die erfolgreiche Umsetzung von wichtigen Themen zu unterstützen. Die Kanzlei hat die Freiheit, selbst zu entscheiden, welche Themen die KOB abdecken sollen. Dazu gehören sowohl Fachgebiete wie Finanzbuchführung, Steuern und Löhne sowie DATEV- und Partner-Software, als auch zukunftsorientierte Themen wie Digitalisierung, Automatisierung und Kanzleimanagement.

Die KOB sorgen dafür, dass Ihre Kanzleiprozesse effizient gestaltet sind und die richtige Software optimal eingesetzt wird. Dies führt nicht nur zu einer höheren Produktivität, sondern entlastet auch Ihre Kanzleileitung.Wir unterstützen Ihren KOB mit einem maßgeschneiderten Seminarangebot zu einem attraktiven monatlichen Festpreis. Der Fokus liegt dabei auf der persönlichen Qualifizierung Ihres KOB, was zu einer spürbaren Entlastung Ihrer Kanzlei führt. Profitieren Sie von unserem Angebot und gestalten Sie die Zukunft Ihrer Kanzlei aktiv mit!