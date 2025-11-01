Die aktuellen Brennpunkte zum Jahresabschluss der GmbH werden kompakt und übersichtlich dargestellt. Eingegangen wird auf die Besonderheiten bei den Krisenmandaten und auf die Besonderheiten bei Forderungsverzicht und Rangrücktritt durch die Gesellschafter. Außerdem werden die verdeckte Einlage und die verdeckte Gewinnausschüttung thematisiert. Zudem werden die Angabe sonstiger finanzieller Verpflichtungen bei kleinen Kapitalgesellschaften und die Ausschüttungssperren behandelt.