Das Kompaktwissen bietet einen praxisnahen und zugleich kompakten Überblick über die handels- und steuerrechtlichen Anforderungen bei Personengesellschaften. Es richtet sich speziell an Steuerberaterinnen und Steuerberater, die sich in die Thematik vertieft einarbeiten oder ihr bestehendes Wissen gezielt auffrischen möchten.

Im Mittelpunkt stehen die wichtigsten Geschäftsvorfälle – von der Gründung über laufende Buchungen bis hin zur steuerlichen Gewinnverteilung – und ihre korrekte Abbildung. Sämtliche Vorgänge werden verständlich und strukturiert erläutert, sodass auch komplexere Sachverhalte nachvollziehbar bleiben. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei der GmbH & Co KG, deren spezifische Anforderungen sowohl handels- als auch steuerrechtlich betrachtet werden. Die Leserinnen und Leser erfahren, wie typische Geschäftsvorfälle dieser Gesellschaftsform bilanziell korrekt zu erfassen sind.