1x1 der Personengesellschaft (E-Book)
- Grundlagen der Abschlusserstellung
- Gewinnverteilung
- Kapitalkonten bei der GmbH & Co KG
Beschreibung
Das Kompaktwissen bietet einen praxisnahen und zugleich kompakten Überblick über die handels- und steuerrechtlichen Anforderungen bei Personengesellschaften. Es richtet sich speziell an Steuerberaterinnen und Steuerberater, die sich in die Thematik vertieft einarbeiten oder ihr bestehendes Wissen gezielt auffrischen möchten.
Im Mittelpunkt stehen die wichtigsten Geschäftsvorfälle – von der Gründung über laufende Buchungen bis hin zur steuerlichen Gewinnverteilung – und ihre korrekte Abbildung. Sämtliche Vorgänge werden verständlich und strukturiert erläutert, sodass auch komplexere Sachverhalte nachvollziehbar bleiben. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei der GmbH & Co KG, deren spezifische Anforderungen sowohl handels- als auch steuerrechtlich betrachtet werden. Die Leserinnen und Leser erfahren, wie typische Geschäftsvorfälle dieser Gesellschaftsform bilanziell korrekt zu erfassen sind.
Anschauliche Fallbeispiele unterstützen das Verständnis und zeigen konkret, wie die Handels-, Sonder- und Ergänzungsbilanzen erstellt werden. Auch die Behandlung des Betriebsvermögens von Personengesellschaften wird praxisgerecht erläutert, insbesondere im Hinblick auf die steuerlichen Besonderheiten. Die Regelungen zum Verlustabzug nach § 15a EstG sind verständlich aufbereitet, sodass deren Anwendung in der Praxis sicher gelingt.
Darüber hinaus beleuchtet das Kompaktwissen ausführlich die Systematik der steuerlichen Gewinnverteilung sowie die Entwicklung der Kapitalkonten. Steuerberaterinnen und Steuerberater erhalten somit das notwendige Rüstzeug, um ihre Mandantinnen und Mandanten in allen Phasen der steuerlichen und handelsrechtlichen Behandlung von Personengesellschaften kompetent zu begleiten – von der Bilanzierung bis hin zur Betriebsprüfung.
Autor
Stefan Gey
Dipl.-Finanzwirt (FH)
Schwerpunkte: Internationales Steuerrecht, Einkommensteuerrecht
