KöMoG (E-Book)
- Steuerentlastung durch neue Optionsmöglichkeit
- Persönliche Berechtigung und Antragsverfahren
- Steuerliche Folgen für Gesellschaft und Gesellschafter
Erscheinungstermin: Januar 2022
Das Gesetz zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts (KöMoG) ermöglicht es Personenhandelsgesellschaften und Partnerschaftsgesellschaften erstmals, ab dem 01.01.2022 zur Körperschaftsteuer zu optieren und sich damit wie eine Kapitalgesellschaft besteuern zu lassen.
Als gesetzliche Vertreter der optierenden Gesellschaft gelten dann die zur Vertretung der Gesellschaft ermächtigten Personen. Die Gesellschafter werden im Falle der Option wie Anteilseigner einer Kapitalgesellschaft behandelt.
Als weitere Folge werden die Regelungen des Körperschaftsteuerrechts des Einkommensteuerrechts, des Umwandlungssteuerrechts, des Investmentsteuergesetzes sowie des Außensteuergesetzes unter bestimmten Voraussetzungen für optierende Gesellschaften und deren Gesellschafter angewendet.
Im Kompaktwissen lesen Sie alles Wissenswerte über die Voraussetzungen der neuen Optionsmöglichkeit sowie über deren Auswirkungen auf die laufende Besteuerung der Gesellschafter und der optierenden Gesellschaft.
Autor
Prof. Dr. Hans Ott
Dipl.-Kaufmann, Steuerberater, vereidigter Buchprüfer
Herr Prof. Dr. Hans Ott, geb. 1957, ist als Steuerberater und vereidigter Buchprüfer in Köln tätig. Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen vor allem in der steuerlichen Behandlung bei der Umstrukturierung bzw. Umwandlung von Unternehmen sowie beim Unternehmenskauf und der Unternehmensnachfolge. Seit dem Jahre 2000 lehrt er außerdem als Professor für Steuer- und Revisionswesen an der Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW) in Bergisch Gladbach und vertritt dort die Lehrgebiete Besteuerung von Unternehmen, Umwandlungssteuerrecht sowie Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht. Seit vielen Jahren ist er auch als Referent zu steuerrechtlichen Themen vor allem im Rahmen von Fortbildungsveranstaltungen für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater mit den Schwerpunkten Besteuerung von Kapitalgesellschaften und deren Gesellschaftern, Umwandlung und Umstrukturierung von Unternehmen, Unternehmenskauf und Unternehmensnachfolge tätig. Daneben besteht eine langjährige Tätigkeit als Herausgeber sowie Buch- bzw. Fachautor mit zahlreichen Veröffentlichungen in steuerlichen Fachzeitschriften.
