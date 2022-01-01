Das Gesetz zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts (KöMoG) ermöglicht es Personenhandelsgesellschaften und Partnerschaftsgesellschaften erstmals, ab dem 01.01.2022 zur Körperschaftsteuer zu optieren und sich damit wie eine Kapitalgesellschaft besteuern zu lassen.

Als gesetzliche Vertreter der optierenden Gesellschaft gelten dann die zur Vertretung der Gesellschaft ermächtigten Personen. Die Gesellschafter werden im Falle der Option wie Anteilseigner einer Kapitalgesellschaft behandelt.