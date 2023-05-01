Art.-Nr. 12804 | Kompaktwissen

Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (E-Book)

Neuerungen und rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten durch das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrecht (MoPeG) zum 01.01.2024
  • Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (MoPeG)
  • Neuerungen für Personengesellschaften, Freiberufler und mittelständisch geprägte Unternehmen
  • Rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten

Erscheinungstermin: Mai 2023

-

Beschreibung

Das Recht der Personengesellschaften hat lange Zeit keine gesetzlichen Neuerungen erfahren. Die Regelungen zur GbR finden sich im BGB, das aus dem Jahr 1900 stammt. Hierauf basieren auch die Regelungen zur OHG und KG, die sich im HGB - ebenfalls aus dem Jahr 1900 - finden. Rechtliche Veränderungen ergaben sich nur aus der Rechtsprechung, sodass ein schneller Überblick immer schwieriger wurde.

Der Bundestag hat Ende Juni 2021 das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (MoPeG) verabschiedet. Mit dem MoPeG, welches zum 01.01.2024 in Kraft treten wird, kommen diverse Neuerungen auf Personengesellschaften (insbesondere GbR, OHG und KG), sowie auf Freiberufler und insbesondere auch mittelständisch geprägte Unternehmen zu.

Übersichtlicher und internationaler soll die deutsche Gesellschaftslandschaft werden z. B. durch ein neu eingeführtes Register für Personengesellschaften. Auch eine Sitzwahl im Ausland soll künftig möglich sein. Darüber hinaus sollen Umwandlungen von der GbR hin zu anderen Rechtsformen künftig erleichtert werden.

Die Kompaktwissen verschafft Ihnen einen Überblick über die Neuerungen und rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten durch das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrecht (MoPeG) zum 01.01.2024.

Erscheinungstermin 05/2023
Seitenzahl 39
Format pdf + epub
Enthalten im Lieferservice Kompaktwissen Beratungspraxis
Autoren

Platzhalterbild für das Portrait referierenden Person

Dr. Christopher Lieb LL.M. Eur.

Fachanwalt für Steuerrecht, Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht

Dr. Christopher Lieb berät und vertritt Unternehmen und Freiberufler zu gesellschaftlichen Fragestellungen. Er ist darüber hinaus spezialisiert auf Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes. Er ist Lehrbeauftragter der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm und ständiges Mitglied des gemeinsamen Fachprüfungsausschusses „gewerblicher Rechtsschutz“ der Rechtsanwaltskammern Bamberg und Nürnberg.

Platzhalterbild für das Portrait referierenden Person

Sarah Op den Camp

Europajuristin (Univ. Würzburg), Fachanwältin für Handels- und Gesellschaftsrecht

Sarah Op den Camp berät und vertritt Start-Up-Unternehmen, Freiberufler, Mittelständler und große Unternehmen, insbesondere in den Bereichen Industrie und Medien. Zu Ihren weiteren Schwerpunktbereichen zählen der gewerbliche Rechtsschutz sowie das Urheber- und Medienrecht.

