Sonder- und Ergänzungsbilanzen vor dem Hintergrund der E-Bilanz, 3. Auflage (E-Book)
- Rechtliche Darstellung
- Umfang und Inhalt der zu übermittelnden E-Bilanz-Bestandteile
- Umsetzung in den DATEV-Programmen
Erscheinungstermin: April 2022
Beschreibung
Die Besteuerung von Personengesellschaften erfolgt im Rahmen des Transparenzprinzips nach der zweistufigen Gewinnermittlung. Die vollständige E-Bilanz einer Personengesellschaft umfasst seit dem Wirtschaftsjahr 2015 auch Ergänzungs- und Sonderbilanzen als eigenständige Datensätze, die an die Finanzverwaltung zu übermitteln sind.
Das Kompaktwissen informiert Sie über Inhalte und Besonderheiten von Ergänzungs- und Sonderbilanzen und geht auf deren Entstehung, Fortführung und Auflösung ein. Dabei werden aktuelle Aspekte aus Rechtsprechung, Finanzverwaltung und Bilanzierungspraxis basierend auf der Taxonomie 6.5 aufgegriffen und die Abbildung besonderer Konstellationen (z. B. GmbH & Co. KG, Atypisch stille Gesellschaft) erläutert. Daneben werden die DATEV-Lösungen zur Abbildung von Ergänzungs- und Sonderbilanzen sowie deren Übermittlung an die Finanzverwaltung dargestellt.
Info & Leseprobe
Autor
Dr. Johannes Riepolt
Diplom-Kaufmann (Univ.), Steuerberater
Dr. Johannes Riepolt studierte in Bayreuth und Nürnberg Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Steuern und Prüfungswesen. Nach seinem Studium war er Mitarbeiter der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner und am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insb. Steuerlehre der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg tätig. Von 2010 bis 2020 war er hauptberuflich bei der DATEV eG für Themen des Rechnungswesens und der Besteuerung zuständig. Seit Juli 2020 ist er in einer mittelständischen Unternehmens- und Steuerberatungskanzlei sowie als Dozent und Autor im Bereich Rechnungswesen und Besteuerung tätig.
