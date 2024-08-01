Art.-Nr. 12862 | Kompaktwissen

Personengesellschaften und MoPeG (E-Book)

Steuerliche Auswirkungen des MoPeG auf Personengesellschaften
  • Aufstellung und Feststellung von Abschlüssen
  • Bilanzierung der Personengesellschaften

Erscheinungstermin: August 2024

Einmalig
13,50 €
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen
-

Beschreibung

In letzter Minute hat der Gesetzgeber 2023 die steuerlichen Auswirkungen des Gesetzes zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (MoPeG) deutlich entschärft und damit gezeigt, wie komplex die Auswirkungen des MoPeG auf das Steuerrecht gewesen sind. In diesem Kompaktwissen werden die notwendigen Grundlagen der Neuregelung sowie die Auswirkungen auf das Gesellschaftsrecht detailliert dargestellt.

Außerdem werden die Bereiche Gesellschaftsverträge inkl. der Aufstellung und Feststellung von Abschlüssen, Abgabenordnung, Bilanzierung der Personengesellschaften, Erbschaft- und Schenkungsteuer sowie Grunderwerbsteuer betrachtet. Selbstverständlich darf auch ein Blick in die wichtigen Gestaltungsnormen § 6 Abs. 3 und Abs. 5 EStG, § 16 Abs. 3 Satz 2 EStG (Realteilung) und § 24 UmwStG nicht fehlen. Das Kompaktwissen orientiert sich strikt an den Bedürfnissen der steuerberatenden Berufe und liefert das für diesen Beruf notwendige Fachwissen zum MoPeG.

Info & Leseprobe

Erscheinungstermin 08/2024
Seitenzahl 52
Format pdf + epub
Stand 08/2024
Hinweis Enthalten im Lieferservice Kompaktwissen Beratungspraxis
Kostenlose Leseprobe Hinweis zur Produktsicherheit

Digitale Fachliteratur

Bestandteil von DATEV Verlagsmedien comfort

Das Angebot DATEV Verlagsmedien comfort bündelt sämtliche elektronischen Dokumente der Reihen

  • Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente),
  • DATEV-Fachbücher (als Datenbank-Dokumente),
  • EU-Handbuch (als Datenbank-Dokumente),
  • Mandanten-Infos (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Datei) sowie
  • der wöchentlichen Zeitschrift LEXinform aktuell (als Datenbank-Dokumente, EPUB- und PDF-Datei)

zu einem günstigen Monatspreis.

Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien comfort drei Monate kostenfrei.

Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien comfort (Art.-Nr. 65550).

Rechtlicher Hinweis

Die E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht zulässig.

Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Bereich, z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.

Autor

Portraitbild der referierenden Person Wolfgang Eggert

Wolfgang Eggert

Diplom-Finanzwirt (FH), Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

Der Referent ist Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Er hat neben den Berufsexamina die Prüfung als Certified IFRS Accountant (basic + advanced certificate) absolviert. Wolfgang Eggert ist hauptberuflicher Dozent im Bereich Steuerberatung und Bilanzierung. Darüber hinaus erstellt er die Inhalte für elektronische Medien und verfasst Aufsätze sowie Bücher. Außerdem gibt er Unterricht im Rahmen der Vorbereitung zur Steuerberaterprüfung. Ein weiterer Schwerpunkt der Tätigkeit ist die Beratung von Kolleginnen und Kollegen - Beratung für Berater/innen – in Gestaltungs- und Zweifelsfragen sowie die Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen. Er war zuvor Gesellschafter und Geschäftsführer von Schorr Eggert Kasanmascheff Steuerberatungsgesellschaft mbH Forchheim sowie der Treuhand GmbH Franken Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und hat die Niederlassung in Forchheim aufgebaut. Begonnen hat er seine berufliche Arbeit als Bearbeiter in der Rechtsbehelfsstelle und der Betriebsprüfung bei der bayerischen Finanzverwaltung.

Details & Preise

Art.-Nr. 12862 | Kompaktwissen

Personengesellschaften und MoPeG (E-Book)

Steuerliche Auswirkungen des MoPeG auf Personengesellschaften

Erscheinungstermin: August 2024

Einmalig
13,50 €
Jetzt bestellen

Zum Thema interessant

-
Software | Art.-Nr. 65550

DATEV Verlagsmedien comfort
-
Kompaktwissen | Art.-Nr. 44030

Lieferservice Kompaktwissen Beratungspraxis (E-Books)
-
Kompaktwissen | Art.-Nr. 12968

Aktuelle Entwicklungen im Bilanzrecht und Steuerrecht, 10. Auflage (E-Book)
-
Kompaktwissen | Art.-Nr. 12956

1x1 der Personengesellschaft (E-Book)
-
Kompaktwissen | Art.-Nr. 12848

Fehlervermeidung bei Jahresabschluss und Steuererklärung, 2. Auflage (E-Book)
-
Kompaktwissen | Art.-Nr. 12970

GmbH-Jahresabschluss: Aktuelle Brennpunkte, 4. Auflage (E-Book)
-
Kompaktwissen | Art.-Nr. 12971

GmbH-Jahresabschluss: Praxisbeispiele, 4. Auflage (E-Book)
-
Kompaktwissen | Art.-Nr. 12866

Der Anhang der kleinen GmbH, 3. Auflage (E-Book)
-
Kompaktwissen | Art.-Nr. 12804

Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (E-Book)
-
Kompaktwissen | Art.-Nr. 12577

Sonder- und Ergänzungsbilanzen vor dem Hintergrund der E-Bilanz, 3. Auflage (E-Book)
-
Kompaktwissen | Art.-Nr. 12605

Spiegelbildmethode (E-Book)