Personengesellschaften können aus unterschiedlichen Gründen als gewerblich einzustufen sein. Neben einer originär gewerblichen Tätigkeit kann sich die Gewerblichkeit auch aus einer gewerblichen Infektion oder einer gewerblichen Prägung ergeben (derivative Gewerblichkeit). Die hierbei auftretenden Abgrenzungsfragen sind regelmäßig Gegenstand von Klagen vor Finanzgerichten und BFH.

Die Ermittlung und Einstufung der Einkünfte erfolgt auf Gesellschaftsebene: Die Einkünfte werden sodann den Gesellschaftern zugerechnet und bei diesen mit Personensteuern besteuert. Verfahrensrechtlich ist hierzu eine einheitliche und gesonderte Feststellung vorzunehmen.