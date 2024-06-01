Beschlussfassung in der GmbH, 2. Auflage (E-Book)
- Fehlervermeidung
- Anfechtung und Nichtigkeit
- Besonderheiten bei der Einmann GmbH
Erscheinungstermin: April 2022
Beschreibung
Für die Beschlussfassung in der GmbH bestehen neben der Gesellschafterversammlung in Präsenz weitere Möglichkeiten. Alternativ kommt eine Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren, wozu alle Gesellschafter ihre Zustimmung erteilen müssen, sowie auch eine Beschlussfassung per Telefon oder digital in Betracht.
Das Kompaktwissen informiert über die Voraussetzungen der einzelnen Varianten, hilft Fehler zu vermeiden, um der Gefahr nichtiger oder anfechtbarer Beschlüsse vorzubeugen, und zeigt die Besonderheiten der Beschlussfassung bei der Einmann-GmbH auf.
Info & Leseprobe
Autorin
Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring
Diplom-Kaufmann
Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring, Dipl.-Kfm., hat Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim studiert und dort auch im Fach Betriebswirtschaftliche Steuerlehre zum Dr. rer. pol. promoviert. Sie ist Senior-Professorin der SRH Hochschule Heidelberg (Campus Calw), war bis September 2023 Vertretungsprofessorin an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Lörrach und ist dort weiterhin als freie Dozentin tätig. Über 10 Jahre lang war sie Chefredakteurin für Steuerfachliteratur und GmbH-Publikationen. Seit 1992 führt sie ein Redaktions- und Herausgeberbüro, ist Unternehmensberaterin für Existenzgründung sowie freie Wirtschaftsjournalistin vor allem in den Bereichen GmbH, Steuern, Personal und Kommunikation.
