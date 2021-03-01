Im Gegensatz zu Aktiengesellschaften sind GmbHs auf eine längerfristige Bindung der Gesellschafter ausgelegt. Ein Ausstieg aus der Gesellschaft ist je nach Ausgestaltung der vertraglichen Regelungen zwischen den Parteien nur unter engen Voraussetzungen möglich.

Gleich, ob ein Ausstieg aus der Gesellschaft einvernehmlich, oder im Streit erfolgt, stellt der Gesellschaftsanteil einen Vermögenswert dar, der durch eine Abfindung zu kompensieren ist. Doch wie ist die Abfindungshöhe zu beziffern?