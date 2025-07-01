Die Haftung des GmbH-Gesellschafters und des Geschäftsführers, 2. Auflage (E-Book)
- Haftung des GmbH-Gesellschafters gegenüber der GmbH
- Haftung des GmbH-Geschäftsführers gegenüber der GmbH und den Gesellschaftern
- Haftung gegenüber Dritten
Erscheinungstermin: Juli 2025
Beschreibung
Das Ziel einer gesellschaftsrechtlichen Beteiligung besteht - neben strategischen Überlegungen - in der Regel darin, eine angemessene Rendite durch Gewinnausschüttungen zu erzielen sowie den Wert der Beteiligung zu erhalten oder zu steigern. Dass damit häufig auch erhebliche persönliche Haftungsgefahren für die Gesellschafter verbunden sind, ist meist gar nicht bekannt.
Sowohl Gesellschafter und auch Geschäftsführer einer GmbH sind nicht nur in der Gründungsphase, sondern auch im laufenden Geschäftsbetrieb erheblichen Haftungsrisiken ausgesetzt. Um diese Risiken auf beiden Ebenen einschätzen zu können, gibt das Kompaktwissen einen umfassenden Überblick über die möglichen Haftungstatbestände.
Dabei werden sowohl gesetzliche Vorschriften als auch die aktuelle Rechtsprechung berücksichtigt - denn ohne Kenntnis der Rechtsprechung bleiben viele Risiken oft unerkannt.
Autor
Dr. Helmut Volb
Rechtsanwalt, Steuerberater
Dr. Helmut Volb ist als Rechtsanwalt und Steuerberater in Berlin mit dem Schwerpunkt im Bereich steuerliche Gestaltung von Unternehmen tätig. Nebenberuflich unterrichtet er als Dozent für den Bereich Unternehmensbesteuerung an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Daneben besteht eine langjährige Tätigkeit als Autor mehrerer Veröffentlichungen.
