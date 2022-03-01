Rechte und Pflichten der GmbH-Geschäftsführung

Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer einer GmbH leiten die Geschäfte und vertreten die GmbH nach außen, ohne sie ist die GmbH nicht handlungsfähig. Zwischen eingeräumten Rechten und Gestaltungsmöglichkeiten und dem permanenten Haftungsrisiko wird das schnell zur Gratwanderung.

Grundsätzlich haben Geschäftsführer Restriktionen, die sich aus der Satzung ergeben, zu beachten und den Weisungen der Gesellschafterversammlung Folge zu leisten. Unter bestimmten Voraussetzungen müssen sie sich jedoch deren Weisungen widersetzen und sich auf ihre gesetzlichen Rechte berufen.